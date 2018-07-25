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Парк в пойме реки Битца откроют в конце августа
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Парк в пойме реки Битца откроют в конце августа 

Вестник Бутова 45 минут назад
Фото: Вестник Бутова
К обустройству парковой зоны на берегу Битцы власти округа приступили позже, чем в Южном Бутове. Потому и завершить работы здесь планируется лишь к началу осени.
По просьбам жителей в западной части территории оборудуют большую спортивную зону для подростков, взрослых посетителей и пожилых людей. В этом месте появятся футбольное поле, две площадки для стритбола, зона для игры в волейбол или баскетбол и место для занятий воркаутом.
Уже совсем скоро вокруг прудов можно будет и прогуляться, и спокойно отдохнуть. У воды соорудят деревянные настилы, где посетители смогут посидеть и полюбоваться окружающим пейзажем. А в юго-восточной части парка будет игровая зона (более 1000 кв. м) для детей разного возраста — здесь они смогут покататься на каруселях и качелях, попрыгать на батуте или позаниматься музыкой на специальных интерактивных стендах.
Напомним, что парк в пойме реки Битцы расположен между улицами Ратной и Знаменские Садки, он примыкает к другому парку ниже по течению реки. Зеленая территория занимает около 15 гектаров в районе Северное Бутово. Рядом находится станция метро «Бульвар Дмитрия Донского».
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