Парк в пойме реки Битца откроют в конце августа

К обустройству парковой зоны на берегу Битцы власти округа приступили позже, чем в Южном Бутове. Потому и завершить работы здесь планируется лишь к началу осени.

По просьбам жителей в западной части территории оборудуют большую спортивную зону для подростков, взрослых посетителей и пожилых людей. В этом месте появятся футбольное поле, две площадки для стритбола, зона для игры в волейбол или баскетбол и место для занятий воркаутом.

Уже совсем скоро вокруг прудов можно будет и прогуляться, и спокойно отдохнуть. У воды соорудят деревянные настилы, где посетители смогут посидеть и полюбоваться окружающим пейзажем. А в юго-восточной части парка будет игровая зона (более 1000 кв. м) для детей разного возраста — здесь они смогут покататься на каруселях и качелях, попрыгать на батуте или позаниматься музыкой на специальных интерактивных стендах.

Напомним, что парк в пойме реки Битцы расположен между улицами Ратной и Знаменские Садки, он примыкает к другому парку ниже по течению реки. Зеленая территория занимает около 15 гектаров в районе Северное Бутово. Рядом находится станция метро «Бульвар Дмитрия Донского».