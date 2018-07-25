Петербургская консерватория сократила 49 человек

"Произошло сокращение сотрудников на 49 человек: это артисты хора, уборщики общежитий, дежурные по этажам, а также несколько человек из административного персонала. Сокращение не коснулось профессорско-преподавательского состава", — сказала пресс-секретарь, добавив, что эта мера связана «с оптимизацией штатного расписания консерватории и повышением показателя средней заработной платы».

По ее словам, «руководитель хора оставлен, потому что с хором будет продолжено сотрудничество на основе договора гражданско-правового характера». Оплата будет сдельная. Содержать хор на постоянной основе было бы убыточно, потому что из-за отсутствия основной площадки (историческое здание находится сейчас на реконструкции) спектакли проходят не чаще раза в месяц.

Всего в штате старейшей отечественной консерватории насчитывается 821 сотрудник. Общее количество работающих вместе с совместителями — 1008 человек.