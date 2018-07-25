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Где дают работникам печеньки?
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Где дают работникам печеньки? 

АиФ Санкт-Петербург 48 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Слышал, что работодатели стараются удержать сотрудников чаепитиями, бесплатным кофе и конфетками. Каким специалистам обеспечена сладкая работа? В. Каминчук, Выборг
Аналитики HeadHunter по Северо-Западу заметили, что всё чаще компании предлагают потенциальным сотрудникам фрукты, печенье и конфеты. Проанализировав предложения о работе, размещённые в Петербурге в первом полугодии 2018 года, они пришли к выводу, что число таких объявлений выросло на 81%.
— С каждым годом усиливается конкуренция за квалифицированных специалистов, — объясняет представитель компании Ирина Жильникова. — Работодатели стали использовать как привычные инструменты — «белую» заработную плату, бонусы и премии, социальный пакет, так и дополнительные «опции» — компенсацию затрат на спорт или проезд, возможность изучения иностранных языков и т. п. Чаще всего фрукты, печенье, конфеты обещают IT-специалистам (54%), представителям сфер продаж (17%), маркетинга, рекламы и PR (14%), административному персоналу (7%) и даже начинающим специалистам (6%). В целом, в этом году работодатели из Петербурга и Ленобласти реже предоставляют сотрудникам льготы на занятия спортом и страхование жизни. Зато включают в социальные пакеты оплату мобильной связи и добровольное медицинское страхование.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
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