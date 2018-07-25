Студентка в одиночку сорвала депортацию беженца 

Шведская студентка Элин Эрссон устроила на борту самолета акцию протеста. Она попыталась предотвратить депортацию беженца на его родину в Афганистан. По словам девушки, при возвращении его бы ждала смертная казнь. Подробности рассказал The Daily Mail.
22-летняя студентка Гетеборгского университета купила билет из Гетеборга в Стамбул, чтобы помешать депортации гражданина Афганистана на родину.
Девушка провела 14-минутную прямую трансляцию в интернете прямо с борта самолета. Она пыталась объяснить всем зрителям и пассажирам, что человека «скорее всего убьют», если депортируют.
Зная, что самолет не сможет взлететь, пока она стоит, активистка отказывалась занять место, пока афганца не отпустят. «Все, что я хочу сделать, это остановить депортацию. Тогда я буду соблюдать правила на борту лайнера», — сказала Эрссон.
Экипаж салона и другие пассажиры просили ее сесть, но она продолжала настаивать, что сделает это, как только мужчину отпустят.
В какой-то момент недовольный пассажир попытался схватить ее телефон, но она спросила, что важнее, жизнь или время, и он перестал возмущаться. К концу трансляции некоторые пассажиры даже присоединились к протесту. В итоге мужчину отпустили с самолета под аплодисменты (11:33 на видео).
Шведские власти уже заявили, что афганец все равно будет депортирован. Дата следующей попытки неизвестна.
В настоящее время Швеция ужесточила условия приема беженцев и сократила число ходатайств о предоставлении убежища. Эррсон — одна из многих шведов, кто считает подход правительства слишком суровым.