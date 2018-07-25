Студентка в одиночку сорвала депортацию беженца

Шведская студентка Элин Эрссон устроила на борту самолета акцию протеста. Она попыталась предотвратить депортацию беженца на его родину в Афганистан . По словам девушки, при возвращении его бы ждала смертная казнь. Подробности рассказал The Daily Mail.

22-летняя студентка Гетеборгского университета купила билет из Гетеборга Стамбул , чтобы помешать депортации гражданина Афганистана на родину.

Девушка провела 14-минутную прямую трансляцию в интернете прямо с борта самолета. Она пыталась объяснить всем зрителям и пассажирам, что человека «скорее всего убьют», если депортируют.

Зная, что самолет не сможет взлететь, пока она стоит, активистка отказывалась занять место, пока афганца не отпустят. «Все, что я хочу сделать, это остановить депортацию. Тогда я буду соблюдать правила на борту лайнера», — сказала Эрссон.

Экипаж салона и другие пассажиры просили ее сесть, но она продолжала настаивать, что сделает это, как только мужчину отпустят.

В какой-то момент недовольный пассажир попытался схватить ее телефон, но она спросила, что важнее, жизнь или время, и он перестал возмущаться. К концу трансляции некоторые пассажиры даже присоединились к протесту. В итоге мужчину отпустили с самолета под аплодисменты (11:33 на видео).

Шведские власти уже заявили, что афганец все равно будет депортирован. Дата следующей попытки неизвестна.