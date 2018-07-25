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В парке «Кузьминки» прошла выставка-пристройство собак
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В парке «Кузьминки» прошла выставка-пристройство собак 

Управа района Кузьминки 45 минут назад
Фото: Управа района Кузьминки
Масштабный фестиваль-пристройство собак из приюта «Красная сосна» прошел 22 июля в парке «Кузьминки». Об этом сообщили в администрации парка.
— В рамках фестиваля гостей ждала увлекательная программа с выступлениями танцевального коллектива, авторской лекцией от зоопсихолога и благотворительной лотереей. Для детей работала интерактивная площадка с настольными играми и мастер-классами, — пояснили организаторы.
На протяжении мероприятия четвероногим питомцам пытались подобрать любящих хозяев. Волонтеры помогли собакам раскрыть свои таланты и предстать во всей красе. (ис)
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