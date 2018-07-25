Про достопримечательности парка «Кузьминки-Люблино» расскажут велосипедистам

Велоэкскурсия по природной территории «Кузьминки-Люблино» состоится в среду, 25 июля, в 15.00. Об этом сообщили в пресс-службе «Мосприроды».

— Велоэкскурсия — это физическая и интеллектуальная активность, скорость и драйв велосипеда в сочетании с остановками в самых интересных местах и заповедных уголках, — пояснила пресс-секретарь парка Мария Антонова.

Маршрут по парку «Кузьминки-Люблино» интересен тем, что тематически включает в себя сразу несколько экскурсий.

Необходима предварительная запись по телефону 8 (495) 377-35-93. Возрастное ограничение 7+.

Сбор участников пройдет по адресу ул. Кузьминская, д. 10. (ис)