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Про достопримечательности парка «Кузьминки-Люблино» расскажут велосипедистам
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Про достопримечательности парка «Кузьминки-Люблино» расскажут велосипедистам 

Управа района Кузьминки 2 часа назад
Фото: Управа района Кузьминки
Велоэкскурсия по природной территории «Кузьминки-Люблино» состоится в среду, 25 июля, в 15.00. Об этом сообщили в пресс-службе «Мосприроды».
— Велоэкскурсия — это физическая и интеллектуальная активность, скорость и драйв велосипеда в сочетании с остановками в самых интересных местах и заповедных уголках, — пояснила пресс-секретарь парка Мария Антонова.
Маршрут по парку «Кузьминки-Люблино» интересен тем, что тематически включает в себя сразу несколько экскурсий.
Необходима предварительная запись по телефону 8 (495) 377-35-93. Возрастное ограничение 7+.
Сбор участников пройдет по адресу ул. Кузьминская, д. 10. (ис)
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