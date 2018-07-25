В Петербурге на Петроградской стороне не будет скверов

Санкт-Петербурге все-таки построят жилые дома, а не скверы на Петроградке, пишет ЗакС.Ру.

Верховный суд РФ встал на сторону застройщиков и оставил без изменения решение, ранее вынесенное Петербургским городским судом. Другими словами, он не позволил размещать скверы на частной земле, где идет строительство домой.

Напомним, спор начался весной 2018-го года. Депутаты ЗакСа приняли, а губернатор Полтавченко подписал закон о включении в список зеленых насаждений общего пользования нескольких участков на Петроградской стороне.

Но они уже были в собственности девелоперов, которые начали возводить жилые дома. Парламент хотел защитить район от излишне агрессивной застройки. Однако суд встал на сторону бизнесменов. Верховный суд РФ также оставил это решение без изменений.