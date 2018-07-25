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ЦБ привлек к административной ответственности руководителя банка «Гефест»
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ЦБ привлек к административной ответственности руководителя банка «Гефест» 

Банки.ру 47 минут назад
Центральный банк России привлек к административной ответственности руководителя банка «Гефест» по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителей (должностных лиц, выступающих единоличным исполнительным органом). Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора 25 июля.
Как уточняется, должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП.
Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».
Постановление от 26 июня 2018 года № ТУ-28-ДЛ-18-9709/3120 вступило в законную силу 10 июля. Топ-менеджеру вынесено предупреждение.
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