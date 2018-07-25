Как правильно эмигрантам искать работу в Канаде

По приезде на ПМЖ у вас в голове одни бытовые дела, и толком времени искать работу нет. Потому надо составить грамотное резюме, сопроводительное письмо (cover letter), отслеживать рабочие вакансии, подаваться и так далее.

Отличным решением для вас на первое время могут стать многочисленные кадровые агенства.

Во-первых, они всю бумажную работу сделают для вас за бесплатно: резюме и прочие вещи, которые навсегда остаются с вами. Во-вторых, агенства отвечают за ваше рабочее место, а значит следят за тем, что работодатель добропорядочный, который следует всем канадским стандартам и законам. В-третьих, вы экономите огромное количество времени и нервов. Вы просто сходите в агенство, вам составят рабочий профиль и следующий звонок будет уже от агенства о том, хотите вы ту или иную работу или нет.

Ну и самое главное, это бесплатно. Агенства в Канаде получают от работодателя комиссию с вашего найма. Поэтому все в плюсе.

Это касается не только низко-квалифицированных позиций. Есть много узкоспециализированных агенств, которые нанимают чисто в IT или финансовой сфере.

Поэтому, если вы новоприезжий, я бы вас точно посоветовал открыть профиль как можно в большем количестве кадровых агентств. Google вам в помощь.

Но есть важная пометка. Всё описанное сверху приемлемо для людей, у которых есть легальный статус для работы в Канаде.

Кадровые агенства очень редко нанимают рекрутов из-за рубежа, поэтому если вы увидите на просторах Сети агенство с лозунгами «100% устроим в Канаде, откроем визу», трижды проверьте это агенство на профпригодность и почитайте внимательно отзывы. 100-процентную гарантию невозможно обещать.

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