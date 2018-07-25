Житель Чардыма опустошал дачи в поисках продуктов 

44-летний, ранее неоднократно судимый житель села Чардым Воскресенского района Саратовской области признан виновным в незаконном проникновении в жилища и кражах. В течение февраля он взламывал замки дачных домов в Чардыме с целью хищения продуктов питания. Брал все — куски засохшего хлеба и сахара, пакетики чая, макароны и т. д. Всего мужчина проник в четыре дачи, продукоты обнаружились в двух из них. Примечательно, что других предметов он не забирал.
Суд приговорил продовольственного расхитителя к 10 месяцам колонии строгого режима. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.