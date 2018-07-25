Парящий ангел охраняет город. Петропавловская крепость отмечает 315-летие

Часы — чудо техники

— Церковь сначала была деревянной, затем (с 1712 г.) начали возводить каменную, — рассказывает методист экскурсионного отдела Государственного музея истории Петербурга Надежда Глотова. — Причём деревянную не разрушили, а оставили внутри архитектурного ансамбля. Руководил всем инженер-фортификатор, архитектор Доменико Трезини. По приказу Петра начали с многоярусной колокольни, куда он сам впоследствии любил подниматься с гостями. И хотя из-за нехватки рабочих рук, бегства крестьян и недостатка материалов она была закончена только через восемь лет, — сооружение получилось на славу, выше знаменитой звонницы Ивана Великого в Москве . Судьба распорядилась так, что Пётр умер, не увидев, как целиком воплотился его замысел. Полностью собор достроили только в 1733-м, когда реформатора уже не стало. На это понадобился 21 год.

Храм был выдающимся со всех сторон. Так, с подачи неугомонного царя, в 1704 году ещё на деревянной колокольне установили часы. Это непривычное для России новшество — оснащать циферблатами башни — император позаимствовал в Европе. Когда же построили каменный собор, по приказу Петра в Голландии за сумасшедшие деньги купили куранты. Уникальные — с музыкальным боем. В начале XVIII века они были самыми большими в Санкт-Петербурге. К сожалению, пожар не пощадил чудо техники. В итоге, уже по распоряжению Елизаветы Петровны, через 13 лет снова поехали в Амстердам и за 45 000 рублей (огромную по тем временам сумму) приобрели механизм мастера Оорта Краса. Его мы видим и сегодня. Как и в XIX веке, до сих пор куранты исполняют старинные мелодии. Каждый час — гимн Бортнянского «Коль славен», каждые 15 минут — четверной перезвон, каждые 6 часов — раздаётся «Боже, царя храни… »

Тайны русских царей

Удивительным инженерным сооружением стал и золотой 40-метровый шпиль. Его по— крыли медными листами и закрепили шар из позолоченной меди, который напоминал огромное яблоко. А на самом верху установили медный крест с парящим ангелом. Кстати, секрету движения фигуры мы обязаны русскому учёному и механику Дмитрию Журавскому. Он разработал очень простой поворотный механизм на подшипниках, не требовавший обслуживания. И с 1858 года ангел свободно вращается на шпиле.

Кстати, немногие знают, что ангелов было четыре (последний встал на стражу города в 1858 году, его отреставрировали в 2003-м). Первый же ангел в XVIII веке во время сильной грозы вместе со шпилем сгорел. Тогда конструкцию снабдили «молниеотводом», который разработал гениальный математик Леонард Эйлер . Однако во время очередного урагана небесный гость снова пострадал. Заняться починкой вызвался молодой крестьянин — кровельщик Пётр Телушкин. Используя только физическую силу и верёвочную лестницу, он поднялся на огромную высоту и отремонтировал символ города. За подвиг, который никто не смог повторить, юношу щедро наградили деньгами и медалью «За усердие».

Пётр хотел, чтобы собор олицетворял славу русского оружия, поэтому на протяжении двух столетий здесь хранились трофейные знамёна, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей. Сейчас в соборе находятся копии реликвий, а оригиналы в начале XX века передали в Эрмитаж . Петропавловская крепость — это и усыпальница русских императоров. Первые погребения сделаны ещё в XVIII веке. Последнее перезахоронение состоялось в 2006-м, и можно только догадываться, сколько тайн унесли с собой венценосные особы. Впрочем, собор приготовил немало сюрпризов и для будущих поколений. Дело в том, что у реставраторов есть традиция — закладывать в обшивку послание потомкам. 27 лет назад в шпиле нашли капсулу 1858 года, оставленную Дмитрием Журавским. Обнаружили и стеклянную бутылку с запиской, датированную 1957 годом. Заложили послание и в 1995-м.