Парящий ангел охраняет город. Петропавловская крепость отмечает 315-летие 

Часы — чудо техники
— Церковь сначала была деревянной, затем (с 1712 г.) начали возводить каменную, — рассказывает методист экскурсионного отдела Государственного музея истории Петербурга Надежда Глотова. — Причём деревянную не разрушили, а оставили внутри архитектурного ансамбля. Руководил всем инженер-фортификатор, архитектор Доменико Трезини. По приказу Петра начали с многоярусной колокольни, куда он сам впоследствии любил подниматься с гостями. И хотя из-за нехватки рабочих рук, бегства крестьян и недостатка материалов она была закончена только через восемь лет, — сооружение получилось на славу, выше знаменитой звонницы Ивана Великого в Москве. Судьба распорядилась так, что Пётр умер, не увидев, как целиком воплотился его замысел. Полностью собор достроили только в 1733-м, когда реформатора уже не стало. На это понадобился 21 год.
Храм был выдающимся со всех сторон. Так, с подачи неугомонного царя, в 1704 году ещё на деревянной колокольне установили часы. Это непривычное для России новшество — оснащать циферблатами башни — император позаимствовал в Европе. Когда же построили каменный собор, по приказу Петра в Голландии за сумасшедшие деньги купили куранты. Уникальные — с музыкальным боем. В начале XVIII века они были самыми большими в Санкт-Петербурге. К сожалению, пожар не пощадил чудо техники. В итоге, уже по распоряжению Елизаветы Петровны, через 13 лет снова поехали в Амстердам и за 45 000 рублей (огромную по тем временам сумму) приобрели механизм мастера Оорта Краса. Его мы видим и сегодня. Как и в XIX веке, до сих пор куранты исполняют старинные мелодии. Каждый час — гимн Бортнянского «Коль славен», каждые 15 минут — четверной перезвон, каждые 6 часов — раздаётся «Боже, царя храни… »
Тайны русских царей
Удивительным инженерным сооружением стал и золотой 40-метровый шпиль. Его по— крыли медными листами и закрепили шар из позолоченной меди, который напоминал огромное яблоко. А на самом верху установили медный крест с парящим ангелом. Кстати, секрету движения фигуры мы обязаны русскому учёному и механику Дмитрию Журавскому. Он разработал очень простой поворотный механизм на подшипниках, не требовавший обслуживания. И с 1858 года ангел свободно вращается на шпиле.
Кстати, немногие знают, что ангелов было четыре (последний встал на стражу города в 1858 году, его отреставрировали в 2003-м). Первый же ангел в XVIII веке во время сильной грозы вместе со шпилем сгорел. Тогда конструкцию снабдили «молниеотводом», который разработал гениальный математик Леонард Эйлер. Однако во время очередного урагана небесный гость снова пострадал. Заняться починкой вызвался молодой крестьянин — кровельщик Пётр Телушкин. Используя только физическую силу и верёвочную лестницу, он поднялся на огромную высоту и отремонтировал символ города. За подвиг, который никто не смог повторить, юношу щедро наградили деньгами и медалью «За усердие».
Пётр хотел, чтобы собор олицетворял славу русского оружия, поэтому на протяжении двух столетий здесь хранились трофейные знамёна, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей. Сейчас в соборе находятся копии реликвий, а оригиналы в начале XX века передали в Эрмитаж. Петропавловская крепость — это и усыпальница русских императоров. Первые погребения сделаны ещё в XVIII веке. Последнее перезахоронение состоялось в 2006-м, и можно только догадываться, сколько тайн унесли с собой венценосные особы. Впрочем, собор приготовил немало сюрпризов и для будущих поколений. Дело в том, что у реставраторов есть традиция — закладывать в обшивку послание потомкам. 27 лет назад в шпиле нашли капсулу 1858 года, оставленную Дмитрием Журавским. Обнаружили и стеклянную бутылку с запиской, датированную 1957 годом. Заложили послание и в 1995-м.
Оно находится в яблоке, на котором крепится шпиль с ангелом. В посылке — детские письма, монеты и газеты и, как говорят, письмо возглавлявшего тогда город Анатолия Собчака своей дочери. Узнать, что там, можно не ранее 2045 года.