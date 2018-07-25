Где можно купаться в Москве?

Синоптики обещают москвичам очередную «порцию» жары — и все больше людей устремляется к водоемам. Кому-то достаточно просто позагорать, а кто-то мечтает поплавать. Где в столице это можно делать без опасений, какие места в Москве предназначены для купания, а на каких пляжах можно только принимать солнечные ванны, выясняет Teleprogramma.pro.

Где можно купаться в Москве летом 2018 года?

Зоны отдыха столицы делятся на две категории: те, где можно загорать или просто проводить время на свежем воздухе рядом с водой, и предназначенные для купания. Несколько раз за сезон Роспотребнадзор и другие инстанции проверяют водоемы на безопасность: оцениваются микробиологические показатели воды, состояние дна и прибрежной территории, инфраструктура и пр. (благоустроенный пляж предполагает наличие не только безопасного спуска к водоему, но и кабинок для переодевания, туалетов, душа, пунктов медицинской и спасательной служб).

На пляже в Серебряном бору в Москве. Фото: Евгения Гусева/Архив «КП»

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6 правил безопасного отдыха с ребенкомПод руководством врача-педиатра мы составили инструкцию для родителей. После очередной проверки Роспотребнадзора, прошедшей во второй половине июля, в Москве были определены зоны отдыха, в которых без опасений можно купаться летом 2018 года. Всего их шесть — мечтающим о «водных ваннах» жителям и гостям столицы придется отправиться на север или запад города. В список вошли популярные зоны отдыха «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3», пляжи которых считаются одними из лучших в Москве, а также на озере Мещерское в Солнцево. Кроме того, безопасными для купания признаны зона отдыха на озере «Черное» и Школьном озере в Зеленограде, а также пляжи Большого городского пруда Зеленограда.

На «Белом» озере в Косино-Ухтомском, на пляжах «Тропарево» в одноименном районе на юго-западе Москвы и «Левобережный» на левом берегу канала им. Москвы, куда обычно летом устремлялись сотни желающих окунуться в прохладную воду, купаться временно нельзя. Проверки, проведенные в июле 2018 года, выявили несоответствие качества воды по микробиологическим показателям. А вот высоковольтная линия около «Левобережного», которой пугаются многие, опасности для здоровья отдыхающих как раз не представляет: по санитарным нормам, электромагнитный фон от подстанции пропадает уже на расстоянии 100 метров.

Купаться нельзя, но отдыхать и загорать можно

Загорающие на Пушкинской набережной Парка Горького в Москве. Фото: Владимир Веленгурин/Архив «КП»

Пляжей и зон отдыха без купания, благополучно прошедших проверку, в Москве значительно больше — сорок с лишним, в том числе и в Центральном округе: это Калитниковский, Голицынский, Пионерский, Новоспасский, Патриаршие, Новодевичьи, Красногвардейские пруды, Пушкинская и Крымская набережные. Конечно, в самом центре города расположиться в купальнике на пляжном полотенце и нормально позагорать вряд ли получится, а вот ближе к окраинам таких отдыхающих полно и они никого не удивляют.

На выходные многие выезжают поближе к воде целыми семьями. Среди получивших одобрение Роспотребнадзора мест, где можно вдоволь позагорать:

Серебряно-Виноградный, Черкизовский, Лебедянский, Путяевские пруды, Олений пруд в Сокольниках и Круглый пруд в Измайловском парке, пруды «Радуга» и Кусково в Восточном административном округе;

Верхний и Нижний Кузьминские, Шибаевский, Люблинские, Лефортовские пруды в Юго-Восточном округе;

Зоны отдыха «Андреевская набережная» и Битца в Юго-Западном округе;

Зона отдыха «Воробьевы горы» и Мазиловский пруд в Западном округе;

Ангарские и Головинские пруды, а также парк «Дружба» и прибрежная зона Химкинского водохранилища у ЖСК «Лебедь» в Северном округе;

Лианозовский, Садовый и Останкинский пруды в Северо-Восточном округе;

Парк «Северное Тушино», Садовый пруд, зоны отдыха в Строгинской и Кировской поймах в Северо-Западном округе;

Борисовские пруды в Южном округе.

Что немаловажно — на всех этих территориях провели санитарную обработку против личинок комаров и клещей, которые в этом году очень активны. В Зеленограде в список «официальных» мест для летнего пляжного отдыха попали пруды «Быково болото», Михайловский, Дунькин и Никольский (рядом с микрорайоном МЖК), а в ТиНАО — зона отдыха «Заречье» на Десне.

Что под запретом на пляжах Москвы?

Не стоит забывать, что в зонах отдыха столицы запрещается распивать спиртное, разводить костры или, например, жарить шашлык на открытом огне (под мангалы должны быть отведены специальные площадки).

На одном из пляжей в центре Москвы. Фото: Виктор Гусейнов/Архив «КП»

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