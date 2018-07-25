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Где можно купаться в Москве?
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Где можно купаться в Москве? 

Teleprogramma.pro 49 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Синоптики обещают москвичам очередную «порцию» жары — и все больше людей устремляется к водоемам. Кому-то достаточно просто позагорать, а кто-то мечтает поплавать. Где в столице это можно делать без опасений, какие места в Москве предназначены для купания, а на каких пляжах можно только принимать солнечные ванны, выясняет Teleprogramma.pro.
Где можно купаться в Москве летом 2018 года?
Зоны отдыха столицы делятся на две категории: те, где можно загорать или просто проводить время на свежем воздухе рядом с водой, и предназначенные для купания. Несколько раз за сезон Роспотребнадзор и другие инстанции проверяют водоемы на безопасность: оцениваются микробиологические показатели воды, состояние дна и прибрежной территории, инфраструктура и пр. (благоустроенный пляж предполагает наличие не только безопасного спуска к водоему, но и кабинок для переодевания, туалетов, душа, пунктов медицинской и спасательной служб).
На пляже в Серебряном бору в Москве. Фото: Евгения Гусева/Архив «КП»
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6 правил безопасного отдыха с ребенкомПод руководством врача-педиатра мы составили инструкцию для родителей. После очередной проверки Роспотребнадзора, прошедшей во второй половине июля, в Москве были определены зоны отдыха, в которых без опасений можно купаться летом 2018 года. Всего их шесть — мечтающим о «водных ваннах» жителям и гостям столицы придется отправиться на север или запад города. В список вошли популярные зоны отдыха «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3», пляжи которых считаются одними из лучших в Москве, а также на озере Мещерское в Солнцево. Кроме того, безопасными для купания признаны зона отдыха на озере «Черное» и Школьном озере в Зеленограде, а также пляжи Большого городского пруда Зеленограда.
На «Белом» озере в Косино-Ухтомском, на пляжах «Тропарево» в одноименном районе на юго-западе Москвы и «Левобережный» на левом берегу канала им. Москвы, куда обычно летом устремлялись сотни желающих окунуться в прохладную воду, купаться временно нельзя. Проверки, проведенные в июле 2018 года, выявили несоответствие качества воды по микробиологическим показателям. А вот высоковольтная линия около «Левобережного», которой пугаются многие, опасности для здоровья отдыхающих как раз не представляет: по санитарным нормам, электромагнитный фон от подстанции пропадает уже на расстоянии 100 метров.
Купаться нельзя, но отдыхать и загорать можно
Загорающие на Пушкинской набережной Парка Горького в Москве. Фото: Владимир Веленгурин/Архив «КП»
Пляжей и зон отдыха без купания, благополучно прошедших проверку, в Москве значительно больше — сорок с лишним, в том числе и в Центральном округе: это Калитниковский, Голицынский, Пионерский, Новоспасский, Патриаршие, Новодевичьи, Красногвардейские пруды, Пушкинская и Крымская набережные. Конечно, в самом центре города расположиться в купальнике на пляжном полотенце и нормально позагорать вряд ли получится, а вот ближе к окраинам таких отдыхающих полно и они никого не удивляют.
На выходные многие выезжают поближе к воде целыми семьями. Среди получивших одобрение Роспотребнадзора мест, где можно вдоволь позагорать:
Серебряно-Виноградный, Черкизовский, Лебедянский, Путяевские пруды, Олений пруд в Сокольниках и Круглый пруд в Измайловском парке, пруды «Радуга» и Кусково в Восточном административном округе;
Верхний и Нижний Кузьминские, Шибаевский, Люблинские, Лефортовские пруды в Юго-Восточном округе;
Зоны отдыха «Андреевская набережная» и Битца в Юго-Западном округе;
Зона отдыха «Воробьевы горы» и Мазиловский пруд в Западном округе;
Ангарские и Головинские пруды, а также парк «Дружба» и прибрежная зона Химкинского водохранилища у ЖСК «Лебедь» в Северном округе;
Лианозовский, Садовый и Останкинский пруды в Северо-Восточном округе;
Парк «Северное Тушино», Садовый пруд, зоны отдыха в Строгинской и Кировской поймах в Северо-Западном округе;
Борисовские пруды в Южном округе.
Что немаловажно — на всех этих территориях провели санитарную обработку против личинок комаров и клещей, которые в этом году очень активны. В Зеленограде в список «официальных» мест для летнего пляжного отдыха попали пруды «Быково болото», Михайловский, Дунькин и Никольский (рядом с микрорайоном МЖК), а в ТиНАО — зона отдыха «Заречье» на Десне.
Что под запретом на пляжах Москвы?
Не стоит забывать, что в зонах отдыха столицы запрещается распивать спиртное, разводить костры или, например, жарить шашлык на открытом огне (под мангалы должны быть отведены специальные площадки).
На одном из пляжей в центре Москвы. Фото: Виктор Гусейнов/Архив «КП»
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Плавание — не просто кардио. Какие мышцы развивают различные виды плаванияО пользе плавания сегодня знает каждый, но не все знают, какие именно преимущества вам дает этот вид физической нагрузки. Что интересно — в этом году пригодные для купания водоемы Москвы впервые патрулируют квадрокоптеры. С помощью дронов можно не только быстро обнаружить людей, которым требуется помощь спасателей, но и оставленных без присмотра детей, также с их помощью засекают нарушителей, разжигающих в неположенных местах костры. На некоторых пляжах Москвы несут дежурство четвероногие патрули — специально обученные собаки. Так что если вы увидите на берегу или в воде ньюфаундленда или золотистого ретривера, экипированного в ярко-оранжевый спасжилет, не удивляйтесь!
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