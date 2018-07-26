Введенский храм в Южном Бутове в Москве сдадут в эксплуатацию в начале 2019 года

В столичном районе Южное Бутово в начале будущего года планируют сдать в эксплуатацию Введенский храм, рассчитанный на тысячу прихожан, также там готовится к освящению храмовый комплекс в честь праведного воина Федора Ушакова, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики и строительства Москвы

«В Южном Бутове до конца текущего года планируется завершить создание инженерной инфраструктуры храмового комплекса в честь Ведения во храм Пресвятой Богородицы и провести благоустройство территории. В начале 2019 года комплекс может быть сдан в эксплуатацию», — сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин

Он напомнил, что храм сооружают в рамках программы по строительству православных храмов в столице (Программа «200 храмов»). Введенский храм на Южнобутовской улице рассчитан на 1 тысячу прихожан. Его здание в наружных стенах уже построено. Сейчас строители заняты прокладкой инженерных сетей. Кроме того, им предстоит отделка цокольного этажа здания храма и благоустройство прилегающей территории.

По словам Левкина, Введенский храм должен стать одним из самых красивых не только в Южном Бутове, но и вообще в Москве, поскольку его проект, созданный специалистами ООО «Архитектурно-художественные мастерские Данилова монастыря», стал победителем Всероссийского смотра-конкурса проектов православных храмов XXI века.

Он сообщил, в Южном Бутове готовится к Великому освящению еще один храм — в честь праведного воина Федора Ушакова, также расположенный на Южнобутовской улице. Здание храма уже введено в эксплуатацию.

По словам Владимира Ресина — куратора программы по строительству православных храмов в Москве, депутата Госдумы , советника мэра Москвы и патриарха Московского и всея Руси, в сентябре будет завершена отделка и установка царских врат главного алтаря храма в честь святого праведного Федора Ушакова.

Юго-запад столицы стал одним из лидеров по числу строящихся храмов — здесь под реализацию программы подобраны 24 участка. Пять храмовых комплексов уже введены в эксплуатацию, четыре объекта находятся в активном строительстве, по остальным адресам идут согласования.

От Стройкомплекса Москвы программу по строительству православных храмов курирует Левкин.