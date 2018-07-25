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Храм в Южном Бутове посетила высокая комиссия
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Храм в Южном Бутове посетила высокая комиссия 

Южное Бутово 56 минут назад
Фото: Южное Бутово
23 июля состоялся традиционный объезд строящихся храмов прошел в Юго-Западном округе города Москвы. Об этом сообщается на сайте храма Святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове.
Выездное совещание провел советник Патриарха по вопросам строительства, депутат Государственной Думы ФС РФ Владимир Иосифович Ресин.
Сопровождали Владимира Иосифовича, Преосвященный Феофилакт, епископ Дмитровский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, управляющий Юго-Западным викариатством, наместник Андреевского ставропигиального мужского монастыря. А также Префект ЮЗАО г. Москвы Олег Александрович Волков, проектировщики, строители, благотворители и представители префектуры ЮЗАО и управ районов, Финансово-хозяйственного управления Русской Православной Церкви и Юго-Западного викариатства, настоятели строящихся храмов.
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