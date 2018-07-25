Хантымансийцы! Улучшим наш город вместе!

Несанкционированная свалка, яма на дороге, поврежденная остановка или детская площадка — подайте «сигнал» в Администрацию Ханты-Мансийска

На официальном портале органов местного самоуправления югорской столицы работает сервис «Интерактивная карта города». Здесь в режиме он-лайн можно оставлять свои предложения по улучшению городского пространства.

За пять лет работы «Интерактивной карты города» на официальном портале на сервис поступило 1069 сообщений. 460 касались вопросов благоустройства и лишь 13 из них содержали в себе жалобы на некачественное обустройство детских игровых площадок. 310 обращений было написано по поводу дефектов дорожного покрытия и 172 сигнализировали о несанкционированной свалке.

Кроме того, можно скачать мобильную версию этого сервиса и подавать «сигнал» с приложением фото, характеризующую суть вопроса со своего гаджета.

Каждое поступившее обращение регистрируется в Администрации муниципалитета и не остается без ответной реакции.

Также приложение позволяет записаться на прием к руководителям органов местного самоуправления для получения государственных и муниципальных услуг и «встать» в электронную очередь в «Многофункциональный центр Югры» (А ЗАЧЕМ ВСТАВАТЬ В ЭЛ. ОЧЕРЕДЬ?). Мобильный сервис так же информирует обо всех значимых мероприятиях, проводимых в окружном центре, общественных слушаниях, актированных днях, чрезвычайных ситуациях.

Скачай мобильное приложение «Улучшим наш город»

Отметим, проект «Мобильное приложение „Улучшим наш город“ на V Всероссийском конкурсе региональной информатизации, в номинации „Лучшее мобильное приложение органа государственной власти“ занял почетное 3 место.