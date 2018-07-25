Ещё
Хантымансийцы! Улучшим наш город вместе!
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хантымансийцы! Улучшим наш город вместе! 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 54 минуты назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Несанкционированная свалка, яма на дороге, поврежденная остановка или детская площадка — подайте «сигнал» в Администрацию Ханты-Мансийска.
На официальном портале органов местного самоуправления югорской столицы работает сервис «Интерактивная карта города». Здесь в режиме он-лайн можно оставлять свои предложения по улучшению городского пространства.
За пять лет работы «Интерактивной карты города» на официальном портале на сервис поступило 1069 сообщений. 460 касались вопросов благоустройства и лишь 13 из них содержали в себе жалобы на некачественное обустройство детских игровых площадок. 310 обращений было написано по поводу дефектов дорожного покрытия и 172 сигнализировали о несанкционированной свалке.
Кроме того, можно скачать мобильную версию этого сервиса и подавать «сигнал» с приложением фото, характеризующую суть вопроса со своего гаджета.
Каждое поступившее обращение регистрируется в Администрации муниципалитета и не остается без ответной реакции.
Также приложение позволяет записаться на прием к руководителям органов местного самоуправления для получения государственных и муниципальных услуг и «встать» в электронную очередь в «Многофункциональный центр Югры» (А ЗАЧЕМ ВСТАВАТЬ В ЭЛ. ОЧЕРЕДЬ?). Мобильный сервис так же информирует обо всех значимых мероприятиях, проводимых в окружном центре, общественных слушаниях, актированных днях, чрезвычайных ситуациях.
Скачай мобильное приложение «Улучшим наш город»
Отметим, проект «Мобильное приложение „Улучшим наш город“ на V Всероссийском конкурсе региональной информатизации, в номинации „Лучшее мобильное приложение органа государственной власти“ занял почетное 3 место.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
Ханты-Мансийск примет V форум «Независимость – в движении» Окружной центр готов к повышенной пожароопасности Заместитель губернатора Югры Дмитрий Шаповал: «ИРЦ Ханты-Мансийска – центр компетенций по вопросам ЖКХ и развития города»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма244
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку184
Заявление Лолиты грозит международным скандалом262
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина260
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом9
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отказалась выступать на «Нашествии»
Шоу-бизнес
01:03
Крымский мост начал отделяться от Крыма
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение