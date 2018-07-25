Шестеро человек провалились сквозь землю в разгар свадьбы

В китайской провинции Хэбэй на свадьбе в одном из фешенебельных отелей шестеро гостей провалились сквозь пол. Все пострадавшие сидели за одним столом.

Обрушение произошло в момент трапезы. Родственникам и друзьям молодоженов до прибытия спецслужб пришлось самостоятельно доставать гостей из-под провалившейся конструкции.

В результате происшествия троим гостям понадобилась медицинская помошь.

Предположительно, ЧП случилось из-за протекающих водопроводных труб, которые в одном месте размягчили пол и он не выдержал веса гостей, передают зарубежные СМИ.