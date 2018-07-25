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Жены хоккеистов НХЛ выясняют отношения в суде
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Жены хоккеистов НХЛ выясняют отношения в суде 

Р-Спорт 57 минут назад
Фото: Р-Спорт
Спутница защитника «Флориды» Майка Хоффмана Моника Карик требует суд Онтарио разобраться в деле Мелинды Карлссон, жены игрока «Оттавы» Эрика Карлссона, которая обвинила ее в кибербуллинге, сообщает ESPN. Дело началось с того, что в июне Карлссон пожаловалась на травлю в интернете со стороны Карик, которая, якобы «желала смерти ее нерожденному малышу, желала смерти ей и надеялась, что Эрик Карлссон потеряет ноги и не сможет играть». Весной стало известно, что супруга Карлссона потеряла ребенка.
Just me and my little family. :) #dadhat
Публикация от Erik Karlsson (@erikkarlsson65)
19 Фев 2018 в 11:09 PST  Карик вместе со своим женихом отвергли любые обвинения с самого начала, отметив, что полностью поддерживают чету Карлссон и желают разобраться в том, кто действительно является обидчиком Мелинды и ее семьи.
Trevii 🌊
Публикация от Mike Hoffman (@mhoffy68)
5 Июл 2018 в 5:16 PDT  Спустя месяц Карик пошла на решительный шаг, потребовав объяснений через канадский суд. По ее словам, этот скандал серьезно навредил ее репутации, но никакой конкретной информации от Карлссонов она так и не получила. 21 июня адвокат Хоффмана связался с адвокатом обвинителей с целью получить разъяснения, но разговор закончился ничем.
Сразу после начала скандала «Оттава» выступила с заявлением, что клуб расследует данный случай в сотрудничестве с НХЛ и будет предпринимать любые шаги, необходимые для защиты игроков и их семей. Однако, по заявлению Карик, поданному в суд, никакого расследования проведено не было.
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