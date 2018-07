Жены хоккеистов НХЛ выясняют отношения в суде

Спутница защитника «Флориды» Майка Хоффмана Моника Карик требует суд Онтарио разобраться в деле Мелинды Карлссон, жены игрока «Оттавы» Эрика Карлссона , которая обвинила ее в кибербуллинге, сообщает ESPN. Дело началось с того, что в июне Карлссон пожаловалась на травлю в интернете со стороны Карик, которая, якобы «желала смерти ее нерожденному малышу, желала смерти ей и надеялась, что Эрик Карлссон потеряет ноги и не сможет играть». Весной стало известно, что супруга Карлссона потеряла ребенка.

Just me and my little family. :) #dadhat

Публикация от Erik Karlsson (@erikkarlsson65)

19 Фев 2018 в 11:09 PST Карик вместе со своим женихом отвергли любые обвинения с самого начала, отметив, что полностью поддерживают чету Карлссон и желают разобраться в том, кто действительно является обидчиком Мелинды и ее семьи.

Trevii 🌊

Публикация от Mike Hoffman (@mhoffy68)

5 Июл 2018 в 5:16 PDT Спустя месяц Карик пошла на решительный шаг, потребовав объяснений через канадский суд. По ее словам, этот скандал серьезно навредил ее репутации, но никакой конкретной информации от Карлссонов она так и не получила. 21 июня адвокат Хоффмана связался с адвокатом обвинителей с целью получить разъяснения, но разговор закончился ничем.

Сразу после начала скандала «Оттава» выступила с заявлением, что клуб расследует данный случай в сотрудничестве с НХЛ и будет предпринимать любые шаги, необходимые для защиты игроков и их семей. Однако, по заявлению Карик, поданному в суд, никакого расследования проведено не было.