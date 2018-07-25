Россия нашла способ усилить позиции стран БРИКС в ООН и МВФ

ВТО и Россия последовательно выступает за наращивание координации стран БРИКС на ключевых международных площадках, в том числе в ООН МВФ . Как считает доцент МГИМО и политолог Николай Топорнин, консолидированное мнение стран «пятерки» значительно облегчит влияние БРИКС на принимаемые решения в международных организациях.

Потенциал БРИКС

Страны БРИКС намерены развивать взаимодействие с другими интеграционными объединениями и консолидировать позиции в международных организациях для выступления единым фронтом, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в статье для южноафриканского журнала Ubuntu. По его словам, именно таким образом реализуется на практике одобренная ранее на уровне лидеров концепция «БРИКС плюс».

Россия здесь последовательно выступает за наращивание координации «пятерки» на ключевых международных площадках — ООН, Всемирной торговой организации, Международном валютном фонде, Всемирном банке , G20 и других многосторонних организациях и форумах.

«У БРИКС есть очень большой потенциал, что не удивительно, поскольку его участники находятся среди 20 ведущих государств. Здесь и Россия, и Китай , и Индия Бразилией , являющиеся крупнейшими странами в политической, экономической и военной сферах. Если предположить, что эти государства будут выступать вместе по каким-то базисным позициям, то конечно голос БРИКС станет еще сильнее.

Если рассматривать экономические организации — ВТО, МВФ и другие, то и здесь консолидированное мнение стран БРИКС облегчит влияние на принимаемые решения. Немного усложняет ситуацию тот факт, что государства удалены друг от друга географически. Например, тому же Евросоюзу , обладающему единым пространством и едиными внешними границами, гораздо проще отстаивать общие национальные интересы с упором на географию размещению, но и здесь могут быть найдены решения», — считает собеседник ФБА «Экономика сегодня»

Во-первых, как предполагает эксперт, Путин поднимет вопрос окончательного превращения БРИКС из добровольного объединения стран в организацию со своим уставом, а во-вторых, обсудит обеспечение коллективной информационной безопасности. Лавров в своей статье также обозначает наращивание координации как один из ключевых векторов развития БРИКС.

Влияние БРИКС на международной арене

«Лавров ставит вполне конкретные цели и ориентиры — странам БРИКС нужно создать такой реальный механизм либо специальный орган, который обладал бы императивными полномочиями. Что-то похожее есть на уровне ЕС, хотя именно там разногласия по внешней политике зачастую носят непреодолимый характер. В случае с БРИКС идея перспективная, но интересы у стран все же отличаются.

В целом внутри «пятерки» сейчас идут широкие консультации по данному вопросу. На мой взгляд, здесь требуется очень глубокая реформация, потому что в нынешнем виде БРИКС представляет собой лишь некую международная организации, в которой страны действуют на основании своих национальных интересов. Как такового механизма согласования нет, поэтому при нежелании выполнять то или иное решение участник «пятерки» вправе этого не делать», — продолжает Топорнин.

Как добавляет эксперт, такая модель с одной стороны более демократическая и к ней легче присоединяться, потому что страны не вынуждены делиться своим национальным суверенитетом. Но в то же время, если государства БРИКС хотят усилить свой голос на внешней арене, им предстоит решить этот вопрос.