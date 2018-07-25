Карантин из-за бешенства ввели в селе Фирстово Омской области

ОМСК , 25 июля. / ТАСС /. Врио губернатора Омской области подписал указ об установлении карантина из-за бешенства на территории села Фирстово Большеуковского района Омской области, документ опубликован на сайте областного правительства.

"В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством постановляю установить карантин и иные ограничения на территории села Фирстово Большеуковского муниципального района Омской области сроком до 17 сентября 2018 года", — говорится в документе.

По словам начальника отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного контроля регионального Россельхознадзора Максима Строкина, Омская область считается стабильно неблагополучной с точки зрения бешенства. Очаги этого заболевания выявляются регулярно, но всплесками: так, в 2017 году в сибирском регионе было выявлено десять очагов бешенства, а в 2007 — 105.

Бешенство — природно-очаговое смертельное инфекционное заболевание, передаваемое слюной при укусе больным животным. Заражение домашних животных в большинстве случаев происходит при контакте с дикими животными. По российским законам поголовная ежегодная вакцинация от бешенства обязательна для всех домашних животных.