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Карантин из-за бешенства ввели в селе Фирстово Омской области
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Карантин из-за бешенства ввели в селе Фирстово Омской области 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Новый Омск
ОМСК, 25 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Омской области подписал указ об установлении карантина из-за бешенства на территории села Фирстово Большеуковского района Омской области, документ опубликован на сайте областного правительства.
"В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством постановляю установить карантин и иные ограничения на территории села Фирстово Большеуковского муниципального района Омской области сроком до 17 сентября 2018 года", — говорится в документе.
По словам начальника отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного контроля регионального Россельхознадзора Максима Строкина, Омская область считается стабильно неблагополучной с точки зрения бешенства. Очаги этого заболевания выявляются регулярно, но всплесками: так, в 2017 году в сибирском регионе было выявлено десять очагов бешенства, а в 2007 — 105.
Бешенство — природно-очаговое смертельное инфекционное заболевание, передаваемое слюной при укусе больным животным. Заражение домашних животных в большинстве случаев происходит при контакте с дикими животными. По российским законам поголовная ежегодная вакцинация от бешенства обязательна для всех домашних животных.
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