В преддверии выборов в Москве стартовала программа «Мобильный избиратель»

С ее помощью москвичи смогут проголосовать на выборах мэра столицы по месту своего фактического нахождения.

Воспользоваться своим правом проголосовать не по месту прописки смогут все, кто заранее подаст заявку через портал gosuslugi.ru, центры госуслуг «Мои документы» или территориальную избирательную комиссию.

— Прием заявлений от москвичей, которые уже решили голосовать на выборах мэра Москвы не по месту своей постоянной регистрации, а по месту фактического нахождения, начался сегодня, 25 июля, — рассказали в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. — Отдать свой голос они смогут на любом удобном для себя избирательном участке, причем как в столице, так и за ее пределами — на образованных загородных участках в Подмосковье , Калужской, Владимирской и Тульской областях.

Как напомнил руководитель Общественного штаба Алексей Венедиктов , подобная система уже прошла апробацию и успешно себя зарекомендовала на выборах президента России, которые прошли 18 марта.

— Тогда выписались из Москвы и проголосовали за ее пределами 242 тысяч горожан, — уточнил он, заверив, что в сентябре на так называемых «дачных участках» обязательно будут присутствовать квалифицированные наблюдатели, которые проконтролируют не только ход голосования, но и подсчет голосов. — Таким образом, голосование на экстерриториальных участках будет полностью соответствовать «московскому стандарту» выборов.

По словам Венедиктова, в августе представители Общественного штаба лично проверят готовность к выборам всех удаленных избирательных участков. Всего их будет 209.

— Программа «Мобильный избиратель» особенно будет актуальна для дачников, — добавил замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра, председатель Могордумы Алексей Шапошников , — поскольку они смогут проголосовать там, где удобно им, не меняя своих планов.

По мнению представителя рабочей группы Мосгоризбиркома по образованию избирательных участков за пределами Москвы Григория Мелькольянца, система «Мобильный избиратель» на выборах президента оказалась намного эффективнее открепительных удостоверений. Теперь предстоит выяснить, насколько она оправдана для проведения выборов мэра столицы.

— Мы посмотрим, как работает загородное голосование, — сказал он. — Необходимо выяснить, насколько адекватно была определена потребность избирателей в «дачных» участках, сколько из них в итоге прикрепились к таким участкам. До этого требуется провести большую работу по информированию граждан и по разъяснению им всех нюансов использования нового избирательного механизма.

К решению этой задачи, в частности, привлечены четыре тысячи сотрудников центров госуслуг «Мои документы». Они пройдут по квартирам москвичей, чтобы рассказать о нововведениях выборов мэра столицы, которые состоятся 9 сентября.