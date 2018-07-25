В Москве стартовала программа «Мобильный избиратель»

Напомним, система «Мобильный избиратель», опробованная на выборах президента Рф, оказалась очень востребованной. Суть ее в том, что гражданин может проголосовать не по месту прописки, а на любом удобном избирательном участке. Сегодня как раз начался прием заявлений от москвичей, которые решили голосовать на выборах мэра Москвы 9 сентября по месту фактического нахождения. Отдать свой голос они смогут не только в столице, но и за ее пределами — на образованных там загородных избирательных участках в Подмосковье , Калужской, Владимирской и Тульской областях. Воспользоваться этими новшествами москвичи могут, заполнив заявление на портале или обратившись в любой офис «Мои документы», либо в территориальную избирательную комиссию.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, председатель комиссии Общественной палаты столицы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов напомнил, что на выборах президента России в марте этого года выписались из Москвы и проголосовали за пределами столицы 242 тысячи горожан. Он подчеркнул, что на всех так называемых «дачных участках» будут присутствовать квалифицированные наблюдатели, которые обеспечат тотальный контроль за избирательным процессом. «Таким образом, голосование на экстерриториальных участках будет полностью соответствовать „московскому стандарту“ выборов», — пояснил он.

В августе, по его словам, члены общественного штаба проведут объезд удаленных избирательных участков для проверки их готовности ко дню голосования. Всего в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях будет создано 209 таких участков.