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Законопроекты о госслужбе и госконтроле станут приоритетными для профильного комитета ГД в осеннюю сессию
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Законопроекты о госслужбе и госконтроле станут приоритетными для профильного комитета ГД в осеннюю сессию 

Агентство «Москва» 44 минуты назад
Законопроекты о государственной службе, а также о государственном и муниципальном контроле станут приоритетными для комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления в рамках осенней сессии 2018 г. Об этом сообщил председатель комитета Алексей Диденко (ЛДПР) в ходе брифинга по итогам работы в период весенней сессии.
«В портфеле комитета осталось 17 законопроектов. Из ключевых можно два выделить: о государственной службе, а также о государственном и муниципальном контроле. И ждем от правительства внесения серьезных пакетных инициатив», — сказал А. Диденко, отвечая на вопрос о приоритетных законопроектах комитета в рамках осенней сессии.
По словам депутата, в целом за весеннюю сессию комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления был ответственным по 43 законопроектам.
«Мы провели 18 заседаний комитета. На сегодняшнюю дату завершена работа над 26 законами, 11 из них были приняты и еще 69 были приняты по соисполнению», — добавил парламентарий.
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