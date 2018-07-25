Проект об упрощенном выпуске облигаций будет приоритетным в работе профильного комитета ГД осенью

Законопроекты об упрощении процедуры эмиссии ценных бумаг и об идентификации реального владельца телефона будут приоритетными в работе комитета по финансовому рынку в осеннюю сессию 2018 г. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе итоговой пресс-конференции.

«Я уже сказал об упрощенном выпуске облигаций. Мы также движемся по удаленной идентификации. Вот сегодня мы приняли закон, который позволяет удаленно давать согласие на передачу в бюро кредитных историй информации о соответствующем клиенте. Ну и буквально на днях я внес законопроект с группой депутатов, который позволяет уйти от телефонного рейдерства. То есть будет создана специальная система, позволяющая банком идентифицировать реального владельца телефона», — сказал А. Аксаков , отвечая на вопрос о планах комитета на осеннюю сессию Госдумы

Депутат также отметил, что нижняя палата парламента в весеннюю сессию приняла около 30 законов, которые прошли через комитет Госдумы по финансовому рынку.

«В этом году было проведено 35 заседаний комитета. Было рассмотрено около 200 вопросов и принято около 30 законов, которые проходили через наш комитет и уже подписаны президентом. Я бы из них выделил закон, касающийся санации страховых компаний.

Также я бы отметил закон о финансовом уполномоченном», — добавил А. Аксаков.