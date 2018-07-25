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Елена Лукаш: Безлес — ещё одна реальная цена «евроинтеграции»
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Елена Лукаш: Безлес — ещё одна реальная цена «евроинтеграции» 

Украина.ру 59 минут назад
Фото: Украина.ру
Порошенко применил вето к закону о запрете контрабанды леса.
Его пресс-служба сообщила, что он не поддерживает «лоббистские схемы», попавшие в закон.
Уже смешно. Заинтриговали. Ждала вето. И вот текст вето появился на сайте ВРУ. Все очень просто: Порошенко против ограничения экспортного вывоза древесины топливной. Это, де, противоречит Соглашению об ассоциации и нормам СОТ (укр. транскрипция ВТО, Всемирной торговой организации — ред.).
Так вот вы какие, «лоббистские схемы»!
Запрет парламента на вывоз украинских брёвен ветирован, так как безлес — это и есть ещё одна реальная цена «евроинтеграции». А ещё это контрабанда леса, по скромным оценкам КМУ, достигшая 6-8 млрд грн. в год. Ну, они точно в курсе. Тем и живут.
Как, наверное, удобно, когда деятельность организованной преступной панамской группы по уничтожению лесов, 🤢находится в полном соответствии с нормами международных актов.
Гармония.
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