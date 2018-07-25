В День ВДВ в Орле пройдет митинг

Торжественный митинг, посвященный Дню ВДВ, пройдет 2 августа у памятника воинам-интернационалистам участникам локальных войн и военных конфликтов современной истории на Наугорском шоссе.

Начнется митинг в 10.00. После официальной части военнослужащих традиционно поздравят воспитанники городского центра «Десантник». Завершится мероприятие минутой молчания в память о погибших при исполнении и возложением цветов к мемориалу.

Напомним, в этот день с 6.00 до 12.00 будет запрещена парковка у памятника на Наугорском шоссе.