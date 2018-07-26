Чиновники освобождают Омск от свалок 

26 июля в Омске прошли публичные слушания по вынесению двух городских свалок за пределы города.
Как выяснили корреспонденты портала «СуперОмск», планируется изменить назначение земель, на которых расположены полигоны ТБО. Сейчас они относятся к категории «Земли населенных пунктов».
Амурская свалка находится рядом с Северо-Восточным кладбищем, Советская свалка — возле буферных прудов нефтезавода и жилого микрорайона «Николаевка». Полигоны закрыты с 2005 года, но мусор на них продолжают свозить.
Главный архитектор проекта Ольга Воронова предложила изменить назначение земель под свалками на категорию «Зона промышленности, энергетики и транспорта», вынести полигоны за пределы города, а на освободившемся месте провести рекультивацию и озеленение.
По словам Вороновой, городским властям придётся решить вопрос по выносу полигонов за черту города, чтобы привести Генплан в соответствие с федеральным законом.
Комиссии по землепользованию и застройке одобрила проект. Теперь его должен подписать мэр Омска. При положительном решении Оксаны Фадиной, минприроды объявит конкурс на рекультивацию и озеленение этих земель.