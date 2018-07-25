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В офис «УС-620» в Нижнем Новгороде нагрянули силовики
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В офис «УС-620» в Нижнем Новгороде нагрянули силовики 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Работники ООО «УС-620» сообщают, что утром 25 июля в штаб компании пришли сотрудники УФСБ.
По их словам, все сотрудники, находящиеся в офисе, были препровождены в одно помещение. Их обеспечили водой.
Сотрудники УФСБ РФ по Нижегородской области, на которых возложена обязанность взаимодействовать со СМИ, пока недоступны для комментариев.
Информация уточняется.
Напомним, ООО «УС-620» строило станцию метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде, а также была генеральным подрядчиком на строительстве других объектов. Известно, что компания задолжала своим контрагентам десятки миллионов рублей. Кроме того, с иском к компании на сумму более 600 млн рублей в суд обратился заказчик строительства станции метро — ГУММиД.
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