В офис «УС-620» в Нижнем Новгороде нагрянули силовики

Работники ООО «УС-620» сообщают, что утром 25 июля в штаб компании пришли сотрудники УФСБ

По их словам, все сотрудники, находящиеся в офисе, были препровождены в одно помещение. Их обеспечили водой.

Сотрудники УФСБ РФ по Нижегородской области , на которых возложена обязанность взаимодействовать со СМИ, пока недоступны для комментариев.

Информация уточняется.

Напомним, ООО «УС-620» строило станцию метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде, а также была генеральным подрядчиком на строительстве других объектов. Известно, что компания задолжала своим контрагентам десятки миллионов рублей. Кроме того, с иском к компании на сумму более 600 млн рублей в суд обратился заказчик строительства станции метро — ГУММиД.

Читайте нас на Яндекс. Новости