Разрушительный поток. В селе Зеркло из-за прорыва дамбы погибли пенсионеры

Село Зеркло Шарлыкского района настигла настоящая трагедия. Вечером 18 июля одну из улиц буквально накрыло волной, которая образовалась после прорыва дамбы. Погибла пожилая семейная пара, которая не успела выбраться из дома.

20 минут потопа

Весь день 18 июля в селе шел сильный дождь. Жителей такая погода никогда не пугала. Несмотря на то, что живут они недалеко от реки, угрозы она никогда не представляла, а все потоки аккуратно стекали по дороге в русло реки.

«Мы ужинали, смотрели в окно, как потоки дождевой воды идут мимо дома, — рассказывает жительница села Зеркло Татьяна Тубольцева. — Когда поняли, что дождь не уймется, сын с мужем пошли закрывать в сарай скотину, я была во дворе, когда услышала крики снохи о том, что вода пошла в дом».

По словам Татьяны, в начале восьмого часа вечера они уже всей семьей стояли на стульях и звонили в МЧС

«Боялась за сноху, ей рожать в сентябре, но ее вывезли на лодке, — продолжает Татьяна. — Мы пытались спасти скотину — сын вплавь добрался до сарая, отвязал бычка. Он один у нас и спасся. Три поросенка унесло потоками, корова пыталась выбраться и разорвала себе шею об ворота. Ветеринар сказал, что должна выжить, но не знаю. 30 кур, собака — все погибло».

За какие-то 15-20 минут вода зашла в дом по самые окна. Тогда Тубольцевы вспомнили о соседях — престарелой паре пенсионеров, которые жили совсем одни.

«Сын добрался до них, но было уже поздно, — со слезами вспоминает Татьяна. — Дедушку нашли в гараже, он наверно хотел машину завести. Его жена была в доме, на руке сумочка с документами, губами она крепко сжимала крестик».

Умерли в один день

78-летний Александр Петрович Алехин и 76-летняя Ираида Дмитриевна Попова прожили вместе больше 20лет. Он в 15 лет остался без обеих ног, ходил на протезах, но силы духа не потерял. Похоронив жену, он перебрался в родное село из Оренбурга . Всю оставшуюся жизнь рядом с ним была Ираида Дмитриевна.

«Если посмотреть на стены дома, то можно увидеть, что вода не достала до потолка каких-то 10 сантиметров, — говорит племянник Александра Алехина Сергей. — Силой воды в доме буквально выбило кирпичную стену. Одно непонятно — почему два окна, которые приняли на себя удар воды, остались целыми. Хорошо еще, что газовые трубы не повредило». В зоне затопления оказались три дома и отделение почты

Причину катастрофы жители села называют в один голос. По их словам, на местном пруду уже около 15 лет стоит дамба. Разрешения на ее возведение никто не давал, но год от года она росла все выше. Как говорят местные, заправлял на пруду местный авторитет Виктор Овсянников . После трагедии он даже признался журналистам, что проводил работы на пруде, но по документам он ему не принадлежит. Якобы делал это по доброй воле, в основном занимался облагораживанием.

В истинных причинах теперь будут разбираться следователи. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Оренбургской области Анжелика Линькова , во время проверки будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц ответственных служб и учреждений. Для установления точной причины смерти жителей села Зеркло назначены судебно-медицинские экспертизы.