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Еврокомиссия выделит Молдавии 12 миллионов евро на развитие экономики
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Еврокомиссия выделит Молдавии 12 миллионов евро на развитие экономики 

РИА Новости 1 час назад
КИШИНЕВ, 25 июл — РИА Новости. Европейская комиссия выделит Молдавии 12 миллионов евро на поддержку экономического развития и улучшение условий бизнес-среды, сообщила в среду пресс-служба молдавского правительства.
"Европейская комиссия предоставит более 12 миллионов евро Республике Молдова для поддержки экономического развития, улучшения условий бизнес-среды и укрепления потенциала в области экономического управления. Исполнительный орган утвердил сегодня начало переговоров по соглашению о финансировании между правительством Республики Молдова и Европейской комиссией", — сказано в сообщении.
Средства будут потрачены на финансирование мер, касающихся справедливого применения торгового законодательства, эффективного управления государственными активами и публичными инвестициями, укрепление прав инвесторов, а также продвижение реформ в области наблюдения за финансовым сектором.
Кроме того, полученные средства пойдут на оказание помощи для развития экономики и рыночных возможностей районам страны и автономной области Гагаузия.
Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии, которое создано из населенных пунктов, где более 50% жителей составляли гагаузы или где большинство жителей на референдумах добровольно соглашались войти в автономию.
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