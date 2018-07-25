На носу — сезон в лесу! Что делать, если вы потерялись в тайге

Стартовал грибной сезон. Вместе с заядлыми грибниками его встречают поисковики-общественники и специальные службы. Не проходит и недели, чтобы в лесах округа кто-то да не заблудился. Что делать, если заплутал в тайге — в материале АиФ-Югра

Сходил за грибочками…

37-летний житель Ханты-Мансийска 14 июля ушел в лес в районе аэропорта Ханты-Мансийска. И бесследно пропал. А дальше, как в известном стихотворении «ищут пожарные, ищут милиция… ». Спасатели двое суток искали мужчину в небольшом лесном массиве. Все безрезультатно. Потерявшийся вышел навстречу людям сам. Признался, что ему стало плохо во время сбора грибов.

Ближе к осени такие случаи станут еженедельными по всему округу, говорят в «Центроспас-Югории». Сейчас у спасателей другая забота — люди пропадают на водных объектах, но о мерах предосторожности в лесу специалисты готовы напоминать ежедневно. Чтобы не заблудиться, необходимо всегда помнить о правилах безопасности. В первую очередь, перед походом в лес сообщить близким о маршруте и времени возвращения домой.

Вадим Симоненко. «Не поддавайтесь панике, если вы заблудились. Займитесь обустройством места, на котором находитесь. Отметьте его яркой частью одежды, затесом на стволе приметного дерева или любым другим доступным способом, чтобы потом легче было найти его самому и привлечь внимание других. Человек даже по тайге может идти совершенно без еды неделю и больше. Обдумывайте каждое свое действие и каждый шаг, не тратьте силы и энергию попусту, помните — помощь обязательно придет», — говорит сотрудник ГУ МЧС России по Югре

Перед походом в лес с собой необходимо взять запас продуктов и питьевой воды, нож, спички, необходимые лекарства, мобильный телефон с полной зарядкой. Также специалисты советуют надевать в лес яркую одежду. Так легче вас обнаружить.

Чип, Дейл и волонтёр

Тем временем в Югре существует один из самых активных добровольческих поисково-спасательных отрядов России

«По колено в снегу или грязи, не обращая внимания на капризы погоды, мы практически все выходные проводим в лесах, ищем заблудившихся людей. Чаще всего осенью пропадают грибники, рыбаки, вахтовики. Я помню, как однажды пожертвовала днем рождения сына, потому что нужно было выходить на поиски пропавшего ребенка», — рассказала координатор поискового отряда «Югра» Татьяна Бодян.

«Мы активно сотрудничаем со всеми службами по поиску людей, когда это необходимо. Самое важное, если ваш близкий человек пропал, сразу обратиться с заявлением. Не нужно выжидать сутки или даже полдня. Счет может идти на часы», — говорит руководитель отряда волонтеров из Сургута Андрей Аиткулов.

«Мое мнение, если вы поняли, что заблудились, лучше оставаться на месте. Не стоит усугублять ситуацию и уходить в тайгу еще глубже. Единственное, вы можете идти вдоль проселочной дороги, линии ЛЭП или водоема, и они обязательно выведут вас к людям», — советует волонтер.

Сигналом для спасения может стать и костер в лесу. Нужно иметь с собой спички или зажигалку, потому что тереть дощечки друг о друга в наших краях бесполезно — у нас для этого слишком влажный климат.

Кстати, самая сытная еда в лесу — грибы. Лучше всего мелко накрошить и отварить. Если с собой нет котелка, то можно приспособить консервную банку.

Также в лесу можно питаться корой деревьев и даже корнем лопуха. По вкусовым качествам он может заменить картошку, в нем очень много витамина В. Можно также питаться одуванчиками. Из его цветков делают сироп, салат и суп. Если лопуха и одуванчика под ногами нет — кора березы, ивы и тополя тоже съедобны.

Правда, чтобы избежать знакомства с этими югорскими деликатесами, может быть проще ходить «по грибы» в супермаркет? Там трудно заплутать, да и медведей с комарами нет. Хотя, куда же без лесной романтики в наш цифровой век.