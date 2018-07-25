Через 13 лет скорость пассажирских поездов в РФ вырастет до 65 км/ч

Средняя скорость к 2031 году может возрасти до 65 км в час. «Прирост средней скорости в основном обеспечивается ускорением ключевых направлений. Например, средняя скорость на направлении Центр — Юг возрастет с 68 км в час до 99 км в час», — говорится в документе.

Перевозки пассажиров могут вырасти с 95 млн человек в 2017 году до 114 млн человек в 2025 году и до 119 млн человек по итогам 2030 года.

ФПК ожидает роста чистой прибыли с 8 млрд рублей в 2017 году до 24 млрд рублей в 2025 году. Объем инвестиций ФПК до 2020 года может составить 141,2 млрд рублей, в том числе на закупку нового подвижного состава. Компания намерена обновить почти 7 тыс. вагонов до 2026 году, что составляет более трети от существующего парка. Также планирует закупить более 1 тыс. двухэтажных вагонов.

Компания может ввести три типа поездов: дневной экспресс (до 6 часов, до 600 км), ночной поезд (до 12 часов в пути и расстояние 1200-1500 км) и традиционный поезд (более 12 часов в пути). Все типа поездов будут с тремя классами обслуживания: эконом, комфорт и бизнес. Старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов будут выделены в отдельный класс обслуживания эконом-бюджет до их полного выбытия из парка.

На конец 2017 года парк вагонов ФПК составлял около 19 тыс. штук, из них 60% оборудованы кондиционерами и только 40% экологически чистыми туалетами. Средний возраст — 19 лет. Компания оценивает парк вагонов на конец 2017 года в 178 млрд рублей из общей стоимости активов в 213,2 млрд рублей.