Ещё
Пассажиров не выпускали из самолета после вынужденной посадки в Хельсинки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пассажиров не выпускали из самолета после вынужденной посадки в Хельсинки 

360tv.ru 1 час назад
21 июля в столице Финлядии из‐за неблагоприятных погодных условий вынужденную посадку совершил самолет, летевший из Барселоны в Санкт‐Петербург. Свыше пяти часов пассажиров не выпускали из салона воздушного судна. Об этом сообщили «Невские новости».
Уточняется, что в самолете не работал кондиционер, а внутри находились дети, в частности один грудной ребенок. У некоторых пассажиров началась истерика, другим стало плохо из-за нехватки воздуха. Люди выходили на трап, но бортпроводницы просили всех вернуться в салон.
В результате 19 пассажиров сошли с рейса, а самолет прилетел в Пулково спустя пять часов после вынужденной посадки.
360tv.ru: последние новости
Пациентка московской клиники умерла во время интимной пластики Участник из России покорил судей британского «Голоса» Прокуратура начала проверку после ролика с убийством котенка на Алтае
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма257
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку197
Заявление Лолиты грозит международным скандалом264
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина261
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом13
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отказалась выступать на «Нашествии»
Шоу-бизнес
01:03
Крымский мост начал отделяться от Крыма
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение