Пассажиров не выпускали из самолета после вынужденной посадки в Хельсинки

21 июля в столице Финлядии из‐за неблагоприятных погодных условий вынужденную посадку совершил самолет, летевший из Барселоны в Санкт‐Петербург. Свыше пяти часов пассажиров не выпускали из салона воздушного судна. Об этом сообщили «Невские новости».

Уточняется, что в самолете не работал кондиционер, а внутри находились дети, в частности один грудной ребенок. У некоторых пассажиров началась истерика, другим стало плохо из-за нехватки воздуха. Люди выходили на трап, но бортпроводницы просили всех вернуться в салон.

В результате 19 пассажиров сошли с рейса, а самолет прилетел в Пулково спустя пять часов после вынужденной посадки.