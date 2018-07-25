Куда исчез колорадский жук?

Этим летом многие южноуральские садоводы с удивлением и огромной радостью обнаружили, что на картошке почти или совсем нет колорадского жука. Кто-то просто обрадовался, ведь тратиться врем на сбор вредителя не придется, но есть и те, кто обеспокоен нарушением естественного огородного ритма жизни. Что случилось с вредителем? Куда исчез колорадский жук? Вернется ли он снова или ушел в след за рыжими квартирными тараканами? [right_article: 2251803 {title: Статья по теме}

Людмила Пашнина, агроном:

«Колорадского жука в этом году, действительно, почти нет. Виной тому, сильные морозы, что стояли у нас зимой. Из-за небольшого количества снега и продолжительных заморозков земля промерзла на глубину до двух метров, поэтому и колорадский жук погиб. Он хоть и зимует в земле, но не на такой глубине. Этому способствовало еще и в целом не жаркое лето. Все уже заметили, что погода у нас изменилась. Холодными стали и май и июнь. Первые жаркие дни пришли к нам в конце июня — начале июля. Все это тоже пагубно сказалось на жизнедеятельности вредителей.

Вместе с колорадским жуком из огородов пропали и плодожорка. Она так же погибла от морозов.

Вернутся ли вредители в наши огороды покажет август. Если август будет жарким +25-30 и жаркие дни простоят больше 7-10 дней подряд, то есть вероятность, что и плодожорка и колорадский жук появятся вновь».

Впрочем, у челябинских садоводов, встревоженных исчезновением вредителей есть и свои версии происходящего.

В частности некоторые садоводы связывают исчезновение насекомых с прошлогодним выбросом рутения. Другие склонны винить смог и экологию — высокую концентрацию вредных химических веществ в окружающей среде. Однако и здесь нет единой точки зрения. Если одни говорят, что рутений и экология пагубно сказались на вредителях, то другие склонны верить, что химические яды осели в воде и почве и разборчивые насекомые вынуждены были уйти, потому что плоды и корнеплоды стали не пригодными для употребления в пищу.