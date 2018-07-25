Красота в цифре: как новые технологии изменят косметологию

Предпринимателей и инвесторов уже мало волнует курс криптовалют, когда на кону цифровая трансформация бизнеса. Причем меняется не только IT-сфера, но и реальный сектор экономики в самых неожиданных для всех областях.

Согласно данным аналитической компании «Inkwood Research», к 2024 году объем рынка косметологии вырастет в два раза и составит $750 млрд При этом наибольшая его доля ($ 225 млрд) будет приходиться на страны Европейского союза

Несмотря на благоприятный прогноз развития, косметология является одной из немногих отраслей, которой еще только предстоит оценить потенциал цифровых технологий. Ведущий аналитик исследовательского центра «Euromonitor International» Ханна Саймонс указывает, что воздействие новых технологий ощущается именно в тех областях косметологии, в которых заинтересованы сами потребители: доказано, что востребованы те услуги и продукты, которые могут гарантировать безупречный внешний вид. Возникает вопрос: как блокчейн может помочь добиться конечному потребителю идеальной внешности?

В книге Уильяма Могайара «Блокчейн для бизнеса» изложены достаточно интересные идеи в отношении применения блокчейна в реальном секторе. Он говорит, что использование данной технологии в производственном цикле поможет сократить затраты на транзакции между контрагентами, исключить посредников при заключении сделок, вести реестр оказываемых товаров и услуг с последующей их маркировкой.

Фактически блокчейн является базой данных, оснащенной распределительными реестрами, при этом любой желающий может провести открытую проверку транзакций. Для бизнеса это просто невероятно перспективная система — технология позволяет перемещать активы и транзакции без привлечения посредников.

Рассмотрим, как все эти преимущества могут быть использованы и косметологическими компаниями.

— Блокчейн спасет женщину от контрафактной косметики.

В настоящее время около 20% всего объема контрафакта (от 2,5 млрд рублей) приходится именно на косметические товары. Технология блокчейн позволит вести учет косметологических товаров и присваивать им код, который указывается на этикетке. Подделать этот код невозможно: он уникален и может принадлежать только одной единице товара. Покупатель сможет проверить в специальном приложении товар, введя этот код.

При его покупке информация о товаре в реестре будет «сжигаться»: будет возможность реализовать смарт-контракт — форму договора, в котором «прописываются» условия исполнения обязательств. Так, например, пробивая товар, магазин исполняет условие по продаже товара, в свою очередь в автоматическом режиме производитель меняет статус записи о товаре на «реализованный».

В настоящее время большое количество стартапов направлено на решение проблемы контрафакта. Например, DHL и консалтинговая фирма Accenture разработала проект для борьбы с контрафактом в фармацевтической и косметологической отраслях. Ожидается, что товарам будут присваиваться так называемые «Цифровые паспорта», в которых будут указываться основные его характеристики.

— Блокчейн снизит цену косметологических товаров и услуг.

В традиционном бизнесе владелец тратит определенную сумму на обслуживание банковских карт, проведение платежей и прочие банковские услуги для бизнеса. Использование блокчейна позволит избежать этих расходов и оптимизировать процессы проведения транзакций. Например, сеть медицинских центров «Бест Клиник» разрабатывает проект Doctor Smart, которая обеспечит прозрачность всех финансовых расчетов внутри системы. Клиенты смогут получить онлайн-консультации по косметологии и здоровому образу жизни, расплачиваясь криптовалютой, что снизит стоимость оказания услуг на 10%.

Стоит также отметить, что токенизация реального сектора экономики (приравнивание токена к единице товара) открывает возможности для привлечения инвестиций в данную сферу с минимальными затратами. Бренд «Fashion TV» организовывает собственный блокчейн-маркетплейс, в котором приравнивает токены к предметам роскоши, в том числе к косметическим товарам категории «люкс». Выпускаемая денежная единица FTV Coin Deluxe позволит покупать те или иные товары с существенной скидкой.

— Блокчейн уменьшит сроки доставки косметологических товаров.

Многие женщины сталкивались с проблемой, когда нужного товара в магазине косметики нет, а его доставка из страны производителя занимает от двух недель. Технология блокчейн позволит значительно ускорить и упростить транзакции, что полностью избавляет бизнес от банковских издержек и ограничений. Кроме того, при помощи блокчейна можно значительно улучшить эффективность поставок и наладить процессы взаимодействия в случае, где замешано много сторон. Можно избежать вопросы согласования и подписания договоров. Достаточно «прописать» в смарт-контракте обязательства сторон, контроль за исполнением которых будет осуществляться в автоматическом режиме: поставка товара происходит только после поступления денежных средств на счет контрагента.

Ярким примером является проект Jolyy, направленный на исключение посредников при покупке косметологических товаров и услуг. Производители смогут показывать своим потенциальным клиентам выгодные предложения по низким ценам. Наценка за товары будет составлять символические 0,2%.

Таким образом, при использовании технологии блокчейн в косметологии традиционные компании преобразуются в цифровые платформы, в которых безналичный расчет через банковские сервисы будет считаться вчерашним днем. Такие площадки предоставят своим клиентам все возможности для комфорта и безопасности. Процветание бизнеса гарантировано, поскольку в нем будут отсутствовать различные расходы на обслуживание, косметическая продукция «оцифруется», а платежи будут проводиться здесь и сейчас.

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