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Встреча с исполняющей обязанности главы управы Бутырского района пройдет 1 августа
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Встреча с исполняющей обязанности главы управы Бутырского района пройдет 1 августа 

Управа Бутырского района города Москвы 45 минут назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Исполняющая обязанности главы управы Бутырского района Надежда Шкловская проведет традиционную встречу с населением 1 августа в помещении актового зала подразделения № 250 школы № 1236. В этот раз на повестке дня будут стоять вопросы ресурсосбережения в многоквартирных домах.
— Тема встречи: «О реализации мероприятий, направленных на ресурсосбережение в многоквартирных домах». По окончании выступлений жители смогут пообщаться с руководством района и задать все интересующие их вопросы. Наиболее актуальные темы будут взяты на контроль, — уточнили в управе.
Встреча начнется в 19.00. Адрес подразделения № 250 школы № 1236: ул. Гончарова, д. 15Б. (ис)
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