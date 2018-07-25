Встреча с исполняющей обязанности главы управы Бутырского района пройдет 1 августа

Исполняющая обязанности главы управы Бутырского района Надежда Шкловская проведет традиционную встречу с населением 1 августа в помещении актового зала подразделения № 250 школы № 1236. В этот раз на повестке дня будут стоять вопросы ресурсосбережения в многоквартирных домах.

— Тема встречи: «О реализации мероприятий, направленных на ресурсосбережение в многоквартирных домах». По окончании выступлений жители смогут пообщаться с руководством района и задать все интересующие их вопросы. Наиболее актуальные темы будут взяты на контроль, — уточнили в управе.

Встреча начнется в 19.00. Адрес подразделения № 250 школы № 1236: ул. Гончарова, д. 15Б. (ис)