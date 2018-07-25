Новая отставка в Роскосмосе: уволен глава «Техномаш»

Глава НПО «Техномаш» Дмитрий Панов лишился должности. Это вторая кадровая перестановка в Роскосмосе за несколько часов.

«Ему будет предложено продолжить трудовую деятельность на одном из предприятий ракетно-космической отрасли», — говорится в официальном сообщении госкорпорации.

Полномочия Панова как гендиректора будут прекращены 3 августа. Вместо него организацию возглавит Владимир Власюк. На предприятии Панов проработал шесть лет.