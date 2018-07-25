«Авиакор» пытается взыскать с «Аква-строя» 40 млн руб. за пользование водоводом в пос. Красный Пахарь

Арбитражный суд Поволжского округа отправил на новое рассмотрение дело по иску АО «Авиакор» к ООО «Аква-Строй» (АС) о расторжении соглашения о выполнении подключения к водоснабжению жилого комплекса в пос. Красный Пахарь и взыскании 40 млн руб. необоснованного обогащения, пишет «КоммерсантЪ».

Трехстороннее соглашение между «Авиакором», «Аква-Строем» и МП «Самараводоканал» было заключено в 2010 г., строительство финансировал «Авиакор». По мнению компании, с помощью этого договора «Аква-Строй» с участием руководителей «Самараводоканала» впоследствии недобросовестным путем получил право на магистральные сети. Дело в том, что соглашение предусматривало строительство водовода и его дальнейшее подключение к магистральным сетям для снабжения поселка водой. На деле же выяснилось, что на момент заключения договора магистральные сети не были построены и их строительство также было осуществлено на средства «Авиа­кора». В итоге построенные сети и водовод перешли на баланс «Аква-строя», который отказался их передавать на баланс мэрии. Характерно, что ООО «Аква-строй», зарегистрированное в Самаре , к началу судебных разбирательств продало водовод одноименной компании, но уже зарегистрированной в Москве , за 152 млн рублей.

Московская компания является единственным кредитором в деле о банкротстве самарского «Аква-Строя», долг которого перед истцом составляет 13 млн руб., хотя у кредитора перед должником имеется долг в большем размере. Он образовался из-за того, что столичный «Аква-Строй» заплатил самарскому за купленный водопровод только половину суммы. В московском «Аква-Строе» вчера на звонки не отвечали, в самарской компании комментарии также взять не удалось: по ее адресу зарегистрировано другое лицо.

В «Авиакоре» заявили, что намерены добиваться возвращения сетей на баланс муниципалитета. Ситуация по-своему уникальна. В картотеке арбитражного суда не удалось найти подобных дел, когда частная компания фактически судится в интересах муниципального образования или органа власти.

Примечательно, что городские власти до последнего времени не предпринимали активных действий по возвращению водопроводной инфраструктуры в муниципальную собственность. Только в апреле этого года администрация Самары обратилась в суд с требованием исключить «Аква-Строй» из договора о подключении. В начале июля арбитражный суд начал разбирательство по делу.

Адвокат КА «Литис» Олег Казачек отмечает «инертность властей» в подобных спорах. «Есть город, а есть чиновники, которым не очень хочется всем заниматься», — говорит он.

Официально в мэрии ситуацию не комментируют. По информации издания, городская администрация намерена предъявить АС новый иск о возвращении водовода на баланс города и инициировать уголовное дело. Планам администрации может помешать тот факт, что «Аква-Строй» находится в процессе банкротства, однако, как поясняет руководитель направления «банкротство и несостоятельность» компании " Рустам Курмаев и партнеры" Олег Пермяков , шансы на выигрыш у властей есть. «Факт банкротства первоначального владельца не мешает муниципалитету обратиться с иском о признании права собственности или истребовании имущества из чужого незаконного владения на водовод к новому „Аква-Строй“, это разрешается законодательством о банкротстве», — поясняет юрист.