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Препараты для пациентов с орфанными заболеваниями купит Минздрав
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Препараты для пациентов с орфанными заболеваниями купит Минздрав 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
С 1 января 2019 года обеспечивать лекарствами пациентов с пятью самыми высокозатратными в лечении орфанными заболеваниями будет Минздрав. Соответствующий закон 28 июля планирует рассмотреть Совет Федерации.
Документ предписывает, что уже действующая в России программа «Семь высокозатратных нозологий», в рамках которой Минздрав централизованно закупает препараты для пациентов с входящими в неё диагнозами, будет расширена на пять новых позиций. Это гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом и мукополисахаридоз I, II и VI типов.
Регионы, которые в настоящее время должны обеспечивать пациентов с указанными диагнозами необходимы препаратами и для которых такая финансовая нагрузка нередко оказывается чрезмерной, от этой обязанности будут освобождены.
На протяжении нескольких месяцев в Правительстве обсуждался и другой вариант «участия» федерального бюджета в решении проблемы — предоставление субъектам субсидий на самостоятельное приобретение лекарств для данных заболеваний. Однако сенаторы настояли именно на централизованных закупках.
«Дело не только в финансовом обеспечении регионов, что можно сделать с помощью субсидий и дотаций, дело в централизации: тогда будет чёткий учёт, контроль средств и гарантия, что каждый больной получит лекарства в необходимом объёме», — уверена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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