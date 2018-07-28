Препараты для пациентов с орфанными заболеваниями купит Минздрав

С 1 января 2019 года обеспечивать лекарствами пациентов с пятью самыми высокозатратными в лечении орфанными заболеваниями будет Минздрав . Соответствующий закон 28 июля планирует рассмотреть Совет Федерации

Документ предписывает, что уже действующая в России программа «Семь высокозатратных нозологий», в рамках которой Минздрав централизованно закупает препараты для пациентов с входящими в неё диагнозами, будет расширена на пять новых позиций. Это гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом и мукополисахаридоз I, II и VI типов.

Регионы, которые в настоящее время должны обеспечивать пациентов с указанными диагнозами необходимы препаратами и для которых такая финансовая нагрузка нередко оказывается чрезмерной, от этой обязанности будут освобождены.

На протяжении нескольких месяцев в Правительстве обсуждался и другой вариант «участия» федерального бюджета в решении проблемы — предоставление субъектам субсидий на самостоятельное приобретение лекарств для данных заболеваний. Однако сенаторы настояли именно на централизованных закупках.