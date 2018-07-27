Лекарства для пациентов с орфанными заболеваниями закупит Минздрав

С регионов снимут обязанность обеспечивать лекарствами больных пятью самыми высокозатратными в лечении орфанными заболеваниями, с 2019 года заниматься этим будет Минздрав . Соответствующий закон, внесённый в Госдуму Советом Федерации , 27 июля планирует обсудить Комитет Совета Федерации по социальной политике.

Закон предполагает, что действующая в России с 2008 года программа «Семь высокозатратных нозологий», в рамках которой Минздрав централизованно закупает препараты для пациентов с входящими в неё диагнозами, будет расширена на пять новых позиций. Это гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом и мукополисахаридоз I, II и VI типов.

По словам председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, указанные пять заболеваний были выбраны по согласованию с Минздравом (в общей сложности в перечень орфанных включены 24 заболевания).

Ранее в Правительстве обсуждался и второй вариант решения проблемы — предоставление регионам субсидий на самостоятельную закупку лекарств для данных заболеваний. Однако сенаторы настояли именно на централизованных закупках.