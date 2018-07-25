Госдума расширяет госпрограмму по редким заболеваниям

Государственная дума России во втором чтении одобрила новый список орфанных (редких) заболеваний, которые попадают в госпрограмму «Семь нозологий». Закупку лекарств для их лечения обеспечивает федеральный бюджет.

С нового года еще пять нозологий будут присоединены к прежнему перечню. Это гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом и мукополисахаридоз I, II и VI типов. Финансирование при этом вырастет на десять миллиардов рублей. Централизованную закупку будет проводить Министерство здравоохранения

Сейчас покупка лекарств для людей, страдающих редкими болезнями, происходит в основном за счет бюджетов регионов. Как показала практика, они не могут в полной мере исполнить свои обязательства и обеспечить людей лекарствами из-за их высокой стоимости.

Инициатива была внесена на рассмотрение нижней палаты парламента Советом федерации . В первом чтении законопроект был одобрен 24 июля. Предполагается, что в третьем чтении народные избранники рассмотрят его уже 26 июля.

Отметим, на днях, министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что к 2024 году диспансеризацию пройдут 90% россиян.

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