На полигонах в Крыму начались учения с подразделениями отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота

В частности, находясь на марше, военнослужащие отрабатывают действия по обороне колонны техники от ударов авиации условного противника, нейтрализации его диверсионно-разведывательных групп.

На крымских полигонах начались учения с подразделениями отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота с отработкой вопросов огневой подготовки и вождением боевой техники.

Морские пехотинцы выполняют упражнения учебных стрельб по мишенным позициям из всех видов стрелкового оружия и противотанковых комплексов.

Наводчики бронетранспортёров учатся вести разведку целей, корректировать огонь из пушки и пулемёта, в движении и на месте, а водители-механики осваивают приёмы вождения и преодоления различных препятствий при движении по пересечённой местности.

На марше военнослужащие отрабатывают действия по обороне колонны техники от ударов авиации, нейтрализации диверсионно-разведывательных групп условного противника.