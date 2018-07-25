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На полигонах в Крыму начались учения с подразделениями отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота
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На полигонах в Крыму начались учения с подразделениями отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В частности, находясь на марше, военнослужащие отрабатывают действия по обороне колонны техники от ударов авиации условного противника, нейтрализации его диверсионно-разведывательных групп.
На крымских полигонах начались учения с подразделениями отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота с отработкой вопросов огневой подготовки и вождением боевой техники.
Морские пехотинцы выполняют упражнения учебных стрельб по мишенным позициям из всех видов стрелкового оружия и противотанковых комплексов.
Наводчики бронетранспортёров учатся вести разведку целей, корректировать огонь из пушки и пулемёта, в движении и на месте, а водители-механики осваивают приёмы вождения и преодоления различных препятствий при движении по пересечённой местности.
На марше военнослужащие отрабатывают действия по обороне колонны техники от ударов авиации, нейтрализации диверсионно-разведывательных групп условного противника.
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