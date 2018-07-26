Военнослужащие России и Китая заканчивают подготовку к конкурсу «Рембат», который пройдет в Омске

В частности, российская команда проводила пробные заезды на мастерских технического обслуживания МТО-УБ1, ремонтно-эвакуационных машинах РЭМ-КЛ, бронированных ремонтно-эвакуационных машинах БРЭМ.

Военнослужащие России Китая , участвующие в конкурсе «Рембат», который пройдет в Омске , проводят последние тренировки перед началом состязаний.

В первую очередь они изучили трассу на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института (ОАБИИ).

Российская команда проводила пробные заезды на мастерских технического обслуживания МТО-УБ1, ремонтно-эвакуационных машинах РЭМ-КЛ, бронированных ремонтно-эвакуационных машинах БРЭМ.

Соперники из Китая работали на аналогичной технике из Китая, которая была доставлена в Омск железнодорожным транспортом.

В ходе состязаний участникам придется на тяжелой технике преодолеть полосу препятствий и выполнить профильные задания.

Экипажи РЭМ-КЛ продемонстрируют свое мастерство в разгрузке железнодорожного вагона с помощью крана-манипулятора на точность, БРЭМ-1 — в транспортировке грузов на точность (необходимо попасть на обозначенную мишень), МТО-УБ1 — выполнят норматив по замене поврежденного колеса.

Для проведения «Рембата» на полигоне ОАБИИ была проведена масштабная работа: модернизированы автодром и стрельбище, обновлен стадион, установлены зрительские трибуны.