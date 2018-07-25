В Омске танки станцуют вальс

Сегодня, 25 июля, в Доме журналиста прошла пресс-конференция, посвященная конкурсу мастерства по обслуживанию бронетанкового вооружения и военной техники «Рембат-2018».

Казахстана и Китая. Напомним, в Омске с 29 июля по 4 августа в рамках Армейских международных игр на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института пройдет конкурс «Рембат» между ремонтно-восстановительными дивизиями России

— В этом году мероприятие будет еще зрелищней: в Омск уже доставили 16 единиц военной техники из Китая. Кроме того, в состязаниях поучаствуют команда вооруженных сил РФ, а также солдаты из Китая и Казахстана. Кстати, наши учащиеся автобронетанкового института тоже будут участвовать в армейских играх, но итоги их выступления не будут учитываться и пройдут вне зачета, — рассказал Забит Хеирбеков.

Организаторы «Рембата» всех секретов военного зрелища пока не раскрывают, но отмечают, что пришедших на праздник омичей в первый день Армейских международных игр ждет десантирование парашютистов, лазертаг, страйкбол, выставка ретромашин, партизанские блиндажи и землянки, а также уникальный вальс танков.

Омичи увидят, как с боевых машин снимают гусеницы и как всего за 30 секунд можно разобрать и собрать военную технику. Последний случай мастерства омских студентов автобронетанкового института даже занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Также на протяжении всего дня будет работать большая концертная площадка, где выступят не только известные омские коллективы, но и студенты танкового института.

— Для удобства гостей около подъезда к институту мы оборудовали три бесплатные автостоянки. А для омичей, которые хотят приехать на общественном транспорте, от улицы Лобкова будут ходить прямые автобусы, отмеченные табличкой «Рембат», — комментирует Геннадий Привалов.

Журналисты, воспользовавшись конференцией, еще обсудили со спикерами многие темы военно-патриотического воспитания омской молодежи, в частности приемную кампанию 2018 года автобронетанкового инженерного института.

— Надо сказать, что в этом году количество желающих к нам поступить значительно увеличилось. Если обычно у нас было 4 человека на место, то в этом году конкурс увеличился до 6 человек. Хочу рассказать интересный конкретный случай, в прошлом году к нам поступал молодой человек, который не прошел по физическим нормативам: подтянулся только два раза, что, конечно, для нашего вуза недостаточно. В этом году он вернулся и увеличил свой результат в 10 раз, — говорит начальник Омского автобронетанкового инженерного института.

В ближайшее время, по словам спикеров, в танковый институт будет доставлена самая новейшие образцы техники вооружённых сил России, в том числе и передовая российская военная разработка танк Т-14 «Армата». Вуз уже готовит большую материальную базу для этого. Помимо этого для своих курсантов автобронетанковый инженерный институт в следующем году уже откроет бассейн для занятий, который в зимнее время года можно переквалифицировать под каток для хоккейных игр.

Фото: автора; из открытых источников