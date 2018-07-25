За нотариусами закрепили новую обязанность по сделкам с недвижимостью

Как сообщает пресс-служба Федеральной нотариальной палаты, 24 июля Государственная Дума приняла во втором основном чтении проект федерального закона № 285286-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации », уточняющий полномочия нотариусов.

Предлагается внести изменения в Основы законодательства РФ о нотариате и в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», уточняющие требования к удостоверению нотариусом документов, о порядке направления документов в Росреестр ; требования к обеспечению функционирования нотариальных контор, информирования граждан и организаций о месте нахождения и режиме работы контор; стандартах оформления сайта нотариуса; формы удостоверения, подтверждающего статус нотариуса и т.д.

Законопроект закрепляет за нотариусами новую обязанность. Теперь нотариус будет обязан после удостоверения им сделки с недвижимостью, незамедлительно, не позднее окончания рабочего дня, направить в электронном виде заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в Росреестр. Аналогичная обязанность возникает у нотариусов и после выдачи свидетельства о праве на наследство, о праве пережившего супруга.

В случае невозможности направить заявление в электронной форме по независящим от нотариуса причинам, он обязан предоставить в регистрирующий орган документы на бумажном носителе не позднее 2-х рабочих дней. При этом, если стороны удостоверяемого договора захотят подать заявление на госрегистрацию самостоятельно, они могут отказаться от подачи документов нотариусом.

На практике это означает, что гражданам не нужно будет лично обращаться в МФЦ для подачи документов в Росреестр на регистрацию прав на недвижимость, либо пользоваться услугами различных «серых» посредников, которые предлагают «ускорить» регистрацию. В случае если документы на регистрацию были направлены нотариусом в электронном виде, Росреестр в течение одного рабочего дня регистрирует право собственности. Таким образом, повышается скорость совершения сделки и удобство для граждан, т.к. нотариус оказывает эту услугу в режиме «одного окна», — отметил Павел Крашенинников

Самое важное — эта новелла повышает уровень защищенности и стабильности гражданского оборота в сфере недвижимости. Более того, услуга подачи документов на регистрацию прав на недвижимость становится бесплатной для граждан. Согласно законопроекту, она перестает быть самостоятельным нотариальным действием и входит в состав общего нотариального действия по удостоверению сделки.

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