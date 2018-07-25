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Реконструкция ждет стадион «Авангард»
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Реконструкция ждет стадион «Авангард» 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Под патронаж города передадут спортивный комплекс «Стадион Авангард», что расположен на шоссе Энтузиастов 33, в природно-охраняемой территории Измайловского лесопарка.
Московские власти в течение двух лет планируют создать проект нового спортивного парка и полностью воплотить его в жизнь.
— По поводу «Авангарда» я разговаривал с тремя министрами МЧС, ведь по бумагам стадион находится в их ведении, — сначала ведомство планировало достроить всё самостоятельно. Но всё-таки у МЧС свои задачи и проблемы, а заниматься спортом и отдыхом — это городская задача, — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
О стадионе разговор зашел на встрече с жителями района Перово, где столичный глава подчеркнул, что после реконструкции на территории спорткомплекса станет возможно проводить и соревнования МЧС, и турниры по экстремальным видам спорта. Но в первую очередь «Авангард» будет работать для жителей района Перово и близлежащих районов Восточного округа.
Стоит напомнить, что стадион «Авангард» уже более 60 лет остается важным спортивным объектом на карте города. В течение года на его территории проводятся спартакиады министерств и ведомств, силовых структур, государственных учреждений, спортивные мероприятия со школьными и дошкольными учреждениями района. Здесь постоянно проводятся занятия в спортивных секциях, в том числе и в группах здоровья ветеранов и детей дошкольного и школьного возраста.
Вся инфраструктура со временем требует обновления — проржавели заборы, разрушаются каменные и деревянные постройки.
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