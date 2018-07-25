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Будущую профессию выбирают измайловские школьники
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Будущую профессию выбирают измайловские школьники 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Уже пять лет образовательный проект «Профессиональная среда» помогает подросткам найти профессию по душе.
Эта программа давно вышла за рамки простой профориентации. В проект вовлечены различные образовательные учреждения. Вот и колледж «Измайлово» не стал исключением и пригласил к себе в консультационно-тренинговый центр подростков.
Будущий абитуриент в рамках «Профсреды» не просто может попробовать себя в различных профессиях, получить новые навыки и знания, но и сформировать вместе с педагогами собственные критерии выбора будущей специальности. В Измайлове школьникам доступны также тренинги и консультации абсолютно бесплатно.
Занятия проходят по расписанию (http://ps.dogm.mos.ru/events-list-p). На этой же странице можно найти форму записи, чтобы зарегистрироваться на то или иное событие.
Колледж «Измайлово», являющийся учебным подразделением МГПУ ИСПО им. К. Д. Ушинского, расположен по адресу: Измайловский бульвар, д. 19.
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