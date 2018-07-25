Новый Sostav: адаптивный, легкий, красивый и удобный

Каждый день Sostav расказывает о лучших креативных кейсах, прорывах в дизайне, зарождении трендов. И, конечно, мы отлично понимаем, каким должно быть современное медиа. Именно поэтому

300 лет назад

мы начали путь к переменам на сайте, результаты которых представляем вам сегодня. Ура, этот момент настал! Все, кто когда-нибудь делал редизайн сайта, знают как это радостно и одновременно волнительно!

Стратегию и концепцию новой версии сайта разрабатывали сотрудники Sostav вместе с дизайнерами компании LIqium:

Арт-директор: Антон Демидов Дизайнер: Анна Кузнецова Технический консультант: Артем Авилов

Главное, на что хочется обратить внимание всех, кто будет оценивать наш новый дизайн — это адаптивность для всех устройств. Отныне сайт сам трансформируется под устройство, на котором его запускают.

Анна Кузнецова, дизайнер LIqium:

Перед нами стоял целый комплекс задач. Во-первых, предложить адаптивное решение, учитывая особенности существующей версии сайта: структуру и многообразие наполнения, вариативность содержания разделов портала. Во-вторых, сделать сайт более лёгким и понятным, при этом сохранить и повысить акцент на стилистике портала.

Считаем, что нам все удалось: адаптивность, легкость, удобство. Эта версия на пятерку.

Визуально наши страницы стали более минималистичными и «легкими». Sostav отказался от сочетания насыщенных красного и черного цветов в пользу белого и прозрачности.

Изменились и шрифты, они стали менее плотными и более широкими. В заголовках вместо Open Sans Condensed — Euclid Flex. Шрифт основного текста с Ubuntu сменился на Calibri.

Удобное и упрощенное меню делает путь к необходимой информации более коротким. Теперь до нужного места приземления можно добраться за один-два клика. А дальше — почти безграничный простор. Одной из немаловажных задач редизайна было создание высокого уровня удобства не только для декстопной, но и для мобильной аудитории. Отныне Sostav можно читать бесконечно, не переходя со страницы на страницу.

Антон Демидов, арт-директор LIqium:

Sostav обновился кардинально — в соответствии с новыми тенденциями, требованиями и ожиданиями. Новая философия и бизнес-стратегия портала потребовала полного изменения структуры и формата представления материалов. Информационное наполнение стало на «шаг выше» — больше сервисов и новых рубрик, а обновленный дизайн призван решить поставленные задачи. Текущее решение учитывает множество скрытых нюансов и особенностей портала: структура и архив предыдущей версии, адаптивность для всех видов устройств, индивидуальность и узнаваемость. Надеемся, предложенное решение придется по вкусу аудитории SOSTAV и всем новым посетителям.

Чтобы немного сбить пафос ситуации, расскажем, что в редакции уже появилась шутка о том, что долгожданный перезапуск — это завтра, которое не наступит никогда. Так долго и тщательно мы готовились к этому дню. Все, кто когда-либо принимал решение меняться, знает, о чем мы говорим.

У любителей комментировать по-прежнему есть возможность высказаться. Наша гордость — комментарии на Sostav — остаются с нами. По умолчанию комментарии теперь свернуты, это сделано для того, чтобы поберечь нервы тех, кто не привык к нашим горячим обсуждениям. Чтобы развернуть их, необходимо нажать на кнопку «Комментарии».

Прежде чем окончательно окунуться в новый дизайн, давайте вспомним каким был Sostav 20 лет назад и как он менялся от года к году.

2000 2002 2003 2007 2008 2010 2013 2018

«Старый» Sostav остался в истории, а «новый» продолжает писать ее следующие главы!