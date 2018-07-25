В тени компании. Как монополисты завышают цены и избавляются от конкурентов

При этом изменения законодательства плодят новых монополистов — скоро на откуп им будет отдан вывоз мусора.

За каждый столб

Для многих воронежцев интернет стал неотъемлемой частью жизни. Между тем на стоимость интернет-услуг прямо влияет плата за опоры электропередач, по которым протягивают кабели провайдеры. Муниципальное предприятие «Воронежская горэлектросеть» решило подзаработать и подняло размер платы в 2,5 раза: со 190,1 до 460 руб. в месяц за одну опору. Интересно, что в соседних регионах цена не превышает 200-350 руб. за столб, а в некоторых районах Воронежской области и вовсе колеблется от 0 до 50 рублей.

Чем же было обосновано повышение цены в Воронеже? После обращения интернет-провайдеров антимонопольная служба выяснила, что руководство «Горэлектросети» повторно учло затраты, уже включённые в тариф на передачу электроэнергии. Так, энергетики решили второй раз компенсировать налог на имущество и расходы на охрану зданий и сооружений. При этом, естественно, плату за электроэнергию никто снижать не собирается — напротив, с 1 июля она снова выросла.

— Повышение цены существенно препятствует появлению на территории Воронежа, например, в районах частной застройки, новых интернет-провайдеров, — считают в УФАС.

Ведомство определило, что «Горэлектросеть» злоупотребляет доминирующим положением на рынке, и теперь цену за столбы, видимо, придётся снизить.

Часто свои условия клиентам незаконно диктуют водоканалы. Один из последних случаев произошёл в Семилуках . Там МУП «Водоканал Семилуки» попытался заставить компанию «Семилуки хлеб» взять на баланс дополнительный участок сети водоотведения и канализационные колодцы.

— «Семилуки хлеб» подписал договор водоотведения с протоколом разногласий, — рассказали антимонопольщики. — «Водоканал Семилуки» какого-либо ответа не направил, в связи с чем договор водоотведения не заключён. УФАС вынесло водоканалу предупреждение.

Война за отходы

Широкий простор для нарушений открывает мусорный рынок. Так, лискинское «МУП по уборке города» решило расправиться со своим единственным конкурентом — индивидуальным предпринимателем.

Дело в том, что «МУП» не только вывозит большую часть отходов Лисок, но и управляет мусорным полигоном. Фирма в одностороннем порядке расторгла с предпринимателем договор, запретив тому вывозить мусор на свою свалку. В результате ИП пришлось отправлять отходы на другой полигон — дальше чем за 100 км, что, конечно, не могло не отразиться на стоимости услуг для населения. Антимонопольная служба признала действия «МУПа» незаконными.

Между тем с 1 января должна воплотиться в жизнь так называемая «мусорная реформа»: Воронежскую область поделят на восемь межмуниципальных кластеров, в каждом из которых будет действовать единый оператор по вывозу твёрдых коммунальных отходов. Не приведёт ли новая система к росту цен и другим злоупотреблениям? В УФАС настроены оптимистично.

— Я думаю, что реформа не приведёт к отрицательным результатам, — считает руководитель регионального управления ведомства Денис Чушкин. — Появление единого гарантирующего оператора не исключает присутствие на этом рынке и других хозяйствующих субъектов. Я надеюсь, что малый бизнес продолжит работать в этой сфере, а единый оператор не будет злоупотреблять своим положением и допускать нарушения антимонопольного законодательства. Конечно, время покажет, но мы думаем, что ситуация кардинально не поменяется.