СМИ: археологи обнаружили древнюю пещеру с рисунками индейцев майя на юго-востоке Мексики

МЕХИКО , 25 июля. / ТАСС /. Археолог Серхио Грожан Абимери обнаружил наскальную живопись в штате Юкатан на юго-востоке Мексики . Изображения находятся на участке длиной 15 метров и высотой 5 метров, сообщило агентство EFE.

"Это не единственная пещера с наскальной живописью в Юкатане, но она самая важная, потому что в ней представлено множество элементов: птицы, млекопитающие, крест, геометрические фигуры, изображения людей, в том числе воина, а также отпечатки ладоней", — отметил Грожан. Он надеется, что открытие поможет больше узнать о традициях майя.

В ближайшее время к изучению найденных образцов наскальной живописи майя приступят специалисты из мексиканского Национального института антропологии и истории. Координаты пещеры Грожан пока хранит в тайне от широкой публики, опасаясь, что ей может быть нанесен ущерб. «Пока что мы не можем раскрыть ее местонахождение, потому что, к сожалению, в Юкатане грабители и вандалы постоянно обходят нас», — указал археолог.

Ранее в этом году стало известно, что использование лазерных радаров позволило ученым обнаружить десятки тысяч строений майя, скрытых в джунглях на севере Гватемалы . По предварительным оценкам специалистов, в этих городах могли проживать порядка 10 млн человек.