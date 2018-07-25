Ещё
СМИ: археологи обнаружили древнюю пещеру с рисунками индейцев майя на юго-востоке Мексики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: археологи обнаружили древнюю пещеру с рисунками индейцев майя на юго-востоке Мексики 

ТАСС 1 час назад
МЕХИКО, 25 июля. /ТАСС/. Археолог Серхио Грожан Абимери обнаружил наскальную живопись в штате Юкатан на юго-востоке Мексики. Изображения находятся на участке длиной 15 метров и высотой 5 метров, сообщило агентство EFE.
"Это не единственная пещера с наскальной живописью в Юкатане, но она самая важная, потому что в ней представлено множество элементов: птицы, млекопитающие, крест, геометрические фигуры, изображения людей, в том числе воина, а также отпечатки ладоней", — отметил Грожан. Он надеется, что открытие поможет больше узнать о традициях майя.
В ближайшее время к изучению найденных образцов наскальной живописи майя приступят специалисты из мексиканского Национального института антропологии и истории. Координаты пещеры Грожан пока хранит в тайне от широкой публики, опасаясь, что ей может быть нанесен ущерб. «Пока что мы не можем раскрыть ее местонахождение, потому что, к сожалению, в Юкатане грабители и вандалы постоянно обходят нас», — указал археолог.
Ранее в этом году стало известно, что использование лазерных радаров позволило ученым обнаружить десятки тысяч строений майя, скрытых в джунглях на севере Гватемалы. По предварительным оценкам специалистов, в этих городах могли проживать порядка 10 млн человек.
Цивилизация майя достигла расцвета в 300-900 годы н.э., а к моменту открытия Америки пришла в упадок. Ее города и поселения находились на территории таких современных государств, как Белиз, Гондурас, Гватемала, Мексика и Сальвадор.
ТАСС: последние новости
Кудрин: разбирательства с пытками в колониях говорят о возможности реформ в этой сфере ЦИК перенес рассмотрение вопроса, предлагаемого КПРФ для пенсионного референдума "Барселона" объявила о переходе футболиста Малкома из "Бордо"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма249
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку185
Заявление Лолиты грозит международным скандалом262
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина260
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом11
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отказалась выступать на «Нашествии»
Шоу-бизнес
01:03
Крымский мост начал отделяться от Крыма
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение