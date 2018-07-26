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Пещеру с рисунками индейцев майя обнаружили в Мексике
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Пещеру с рисунками индейцев майя обнаружили в Мексике 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
В одной из мексиканских пещер в штате Юкатан археолог Серхио Грожан Абимери обнаружил наскальные рисунки индейцев майя длиной 15 метров и высотой в пять метров, сообщает EFE.
По словам автора находки, данная наскальная живопись — не единственная в Юкатане, однако уникальная в своем роде, поскольку содержит множество элементов — птицы, геометрические фигуры, люди и отпечатки ладоней. В ближайшее время к изучению рисунков должны приступить исследователи из Национального института антропологии и истории Мексики.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как огромный черный саркофаг из гранита нашли египетские археологи в районе города Александрия. По версии ученых, находка относится к Птолемеевскому периоду Древнего Египта, то есть гроб погрузили на глубину пять метров в 332 — 30 году до нашей эры.
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